Bottrop: Seit 50 Jahren gibt es ein Angebot an Heiligabend

Seit 50 Jahren veranstaltet die evangelische Kirche in Bottrop an Heiligabend eine Weihnachtsfeier für alleinstehende Menschen.

Bottrop. An Heiligabend feiern im Bottroper Martinszentrum der ev. Kirche Menschen, die ansonsten allein zu Hause oder auf der Straße bleiben müssten.

Im Martinszentrum wird in diesem Jahr an Heiligabend ein besonderes Jubiläum gefeiert. Seit 50 Jahren treffen sich an diesem Tag rund 200 Menschen im Martinszentrum, die wohnungslos oder schlichtweg allein sind. Die evangelische Kirchengemeinde in Bottrop rief diese Aktion im Jahr 1969 ins Leben. 30 Helfer sind jährlich ehrenamtlich dabei, wenn die hauptsächlich aus Bottrop stammenden Gäste ab 15 Uhr ihren Heiligabend gemeinsam verbringen.