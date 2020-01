Bottrop: Schlaglöcher kurz vor Straßenaufriss ausgebessert

Anwohner in der Wohnsiedlung um die Straße „Am Sandknappen“ kamen aus dem Staunen kaum heraus. Da tauchte doch ein Trupp Straßenbau-Arbeiter auf und begann damit, die Schlaglöcher in der Fahrbahn der Tempo-30-Straße mit Teer auszubessern. Doch das gefiel den Bürgern ausnahmsweise einmal gar nicht. Denn sie wünschen sich einen pfleglicheren Umgang mit Steuergeldern.

Was es an den Ausbesserungsarbeiten für die Anwohner denn zu kritisieren gibt? Nun, das schlechte Timing, berichten die Bürger. Denn die Straßenausbesserer begann mit ihren Arbeiten genau an jenem Tag, für den die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW ) die Erneuerung ihrer Trinkwasserleitung in der Straße „Am Sandknappen“ angekündigt hatte.

RWW erneuert demnächst die Wasserleitungen

Danach soll die Wasserleitung unter der Fahrbahn auf einer Länge von knapp 500 Metern in dem Teilstück des Sandknappens zwischen der Hünefeldstraße und der Neustraße erneuert werden. Laut Mitteilung der RWW sollten die Arbeiten eigentlich am Montag, 13. Januar, beginnen und bis Mitte Juli dauern. Während der Arbeiten stehen Parkplätze nur eingeschränkt zur Verfügung, kündigte das Wasserwerk an. Außerdem sei auch mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, da die Straße abschnittsweise vollgesperrt werden müsse, baten die Wasserwerker die Bürger um Verständnis.

Die Anwohner aber fragen sich nun, warum die Stadt ausgerechnet die Fahrbahn einer Straße ausbessern lässt, die sowieso in Kürze aufgerissen werden soll. Nun, Versicherungspflicht sei nun einmal Verkehrssicherungspflicht, heißt es in der Stadtverwaltung. Wenn ein Autofahrer in so ein Schlagloch rolle, könne der Besitzer womöglich versuchen, die Stadt für die Schäden an seinem Wagen haftbar zu machen, und sei es auch nur wenige Stunden, bevor die Straße tatsächlich aufgerissen werde.

Die Arbeiten an der Trinkwasserleitung hat die RWW übrigens offenbar verschoben. Die Straßenarbeiter der Stadt und die Straßenarbeiter des Wasserwerks sind sich daher nicht auch noch über den Weg gelaufen.