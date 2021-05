Bottrop sagt Bürgern Danke für Stadterneuerungs-Engagement

Am Turm der Feuerwache hängt nun ein großes Plakat, mit dem sich die Stadt Bottrop bei den Bürgern für deren Engagement bedankt.

Bottrop. Auf einem großen Plakat bedankt sich die Stadt für das Engagement der Bürger im Innovation-City-Projekt. Das geht in anderen Stadtteilen weiter.

„Wir sagen Danke!“ – so steht es groß auf einem Plakat, das nun am Turm der Feuerwache hängt. Auf diese Weise wollen sich Stadt und Innovation City bei den Bürgern für deren Engagement und den erfolgreichen Stadtumbau bedanken. Die zehnjährige Projektphase von Innovation City ist beendet, am 15. Juni wird offiziell die Bilanz vorgestellt und alle erfahren, ob es tatsächlich gelungen ist, im Projektgebiet den CO2-Ausstoß um die Hälfte zu reduzieren. Die Verantwortlichen jedenfalls sind sehr optimistisch.

Das alles aber hätte ohne die Beteiligung vieler Bottroper und hiesiger Unternehmen, die mit größeren und kleineren Maßnahmen ihren Beitrag zur CO2-Reduktion geleistet haben, nicht funktioniert, sagt der Technische Beigeordnete Klaus Müller. Daher nun der Dank.

Stadt Bottrop will nun weitere Stadtteile als Projektgebiete definieren

Insbesondere viele Hausbesitzer im Projektgebiet hätten sich beteiligt, hätten die bereitstehenden Fördergelder und Beratungsangebote genutzt und ihren Besitz energetisch aufgewertet, so Müller. „Nur mit so einer hohen Bereitschaft die eigenen Immobilien aufzuwerten, kann die energetische Modernisierung in unserer Stadt vorangetrieben werden“, ergänzt Karl-Heinz Maaß, der zuständige Abteilungsleiter für Stadterneuerung und Fördermittelmanagement bei der Stadt. Davon hätten auch die heimischen Handwerksbetriebe profitiert.

Klaus Müller sieht in dem Plakat aber auch Ansporn und Motivation, nun auch die Stadtteile, die bisher nicht so von den Programm profitiert haben, mit einzubeziehen. Ein Schritt dahin sei das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept für Vonderort und Fuhlenbrock, das die Stadtverwaltung nun vorgelegt hat und das aktuell in den politischen Gremien beraten wird. Von daher sagt Müller mit Blick auf das Dankeschön-Plakat: „Das ist ein Meilenstein, aber noch nicht der Schlusspunkt.“

Von einigen Förderprogrammen können Bottroper nach wie vor profitieren

Unabhängig davon, dass einige Förderprogramme nun ausgelaufen sind, gibt es aber auch noch Programme, von denen Hausbesitzer nach wie vor profitieren können. So etwa das Haus- und Hofflächenprogramm. Darüber fördert die Stadt Begrünungs- und Entsiegelungsmaßnahmen oder auch Fassadenanstriche.

Informationen zu verschiedenen Förderprogrammen gibt es auf der städtischen Internetseite: www.bottrop.de/staedtebaufoerderung.

