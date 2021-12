Bottrop: RWW erhöht die Wasserpreise ab Januar 2022

Bottrop. Die Kosten für Trinkwasser in Bottrop steigt, die RWW erhöht die Preise. Welche Auswirkungen das auf Ein- oder Mehrfamilienhäuser hat.

Die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW) erhöht ab 1. Januar 2022 die Preise für Trinkwasser. Die Kosten für Haushalte steigen minimal.

Der Mengenpreis je 1000 Liter Trinkwasser kostet dann 1,43 Euro brutto statt bisher 1,37 Euro. Das entspricht einer Erhöhung von 4,4 Prozent. Der Systempreis einschließlich Umsatzsteuer erhöht sich ebenfalls, beispielsweise in einem Einfamilienhaus jährlich um 14,68 Euro auf 256,53 Euro, in einem Drei-Familienhaus um 19,99 Euro auf 349,22 Euro und in einem Sechs-Familienhaus um 29,54 Euro auf 516,26 Euro.

Zum Vergleich: Vor zehn Jahren wurden für Einfamilienhäuser noch 169 Euro abgerechnet. Das entspricht einer Steigerung von 66 Prozent.

Höhere Trinkwasser-Kosten ab Januar für Bottroper

Laut RWW sei dies eine moderate Preisanpassung: Beispielsweise zahle ein Einfamilienhaushalt zukünftig im Monat rund 1,72 Euro brutto mehr. In Mehrfamilienhäusern beliefen sich die monatlichen Brutto-Mehrkosten durchgängig auf weniger als einen Euro: So werde ein Haushalt in einem Drei-Familienhaus künftig durchschnittlich nur 0,94 Euro mehr für die Versorgung mit frischem Trinkwasser zahlen, ein Haushalt in einem Sechs-Familienhaus 0,86 Euro, der in einem Acht-Familienhaus 0,83 Euro.

RWW teilt mit, sich weiterhin für effizienzsteigernde Maßnahmen einzusetzen. Die Kostensteigerungen der letzten Jahre hätten sich hierdurch jedoch nur zum Teil auffangen lassen, so dass anteilige Tarif- und Preissteigerungen an die Verbraucher weitergegeben werden.

Laut RWW sind die wesentlichen Treiber gestiegene Material- und Fremdleistungs- sowie Personalkosten. Weitere Informationen werden auf der RWW-Internetseite unter www.rww.de und auch im elektronischen Bundesanzeiger bereitgestellt. RWW ist Trinkwasserlieferant unter anderem für Bottrop, Mülheim, Oberhausen, Gladbeck, Dorsten, Reken und Velen.

