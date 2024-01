Schwer beschädigt wurden die Fahrzeuge bei dem Unfall in Grafenwald.

Polizei Bottrop: Rettungshubschrauber fliegt Unfallopfer in Klinik

Bottrop Bei einem Verkehrsunfall in Bottrop-Grafenwald sind drei Personen schwer verletzt worden. Die Straße ist in beide Richtungen gesperrt worden.

Bei einem Verkehrsunfall in Bottrop-Grafenwald wurden drei Personen schwer verletzt. Das bestätigte die Feuerwehr auf WAZ-Anfrage. Sanitäter und Ärzte flogen ein besonders schwer verletztes Unfallopfer mit dem Rettungshubschrauber Christoph 9 ins Krankenhaus. Zwei Rettungswagen brachten zwei weitere schwer verletzte Personen in Kliniken. Nach dem Unfall bildeten sich lange Staus.

Wie die Feuerwehr berichtet, waren gegen 13.40 Uhr auf der Bottroper Straße in Höhe der Einmündung zum Ruhehorst zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Die Insassen wurden dabei in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Einsatzkräfte mussten die Verletzten aus ihren Fahrzeugen befreien. Die Bottroper Straße war während des Einsatzes in beide Richtungen voll gesperrt. Nicht nur auf dieser Verkehrsachse, sondern auch auf der Hegestraße bildeten sich lange Staus. Viele Berufspendler umfuhren die Sperrung und kamen über die Gladbecker Straße zurück nach Grafenwald.

Die Bottroper Straße wurde mehr als eine Stunde lang voll gesperrt

Die Feuerwehr berichtet, dass aus beiden Fahrzeugen erhebliche Mengen an Benzin und Öl ausliefen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten deshalb an der Unfallstelle die Fahrbahn ab, um diese Materialien zu binden. Gegen 15 Uhr übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei, die die Ermittlungen zur Unfallursache aufnahm.

Von der Bottroper Feuerwehr waren sowohl Einsatzkräften der Feuerwache an der Hans-Sachs-Straße in Alt-Bottrop als auch der Wache in Kirchhellen zum Ruhehorst geeilt. Auch Freiwillige Feuerwehrleute aus dem Eigen halfen. Außerdem unterstützten ein Rettungswagen und ein Notarzt der Feuerwehr Oberhausen die Bottroper Einsatzkräfte.

