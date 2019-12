Bottrop: Projekt will frühes Aufgeben bei Azubis verhindern

Manchmal entscheiden sich Auszubildende voreilig dafür, ihre Lehre abzubrechen, sobald es Schwierigkeiten in der Berufsschule gibt. Das muss nicht sein. In einem neuen Projekt erhalten sowohl die Auszubildenden als auch die Betriebe Unterstützung, sobald sich Probleme abzeichnen.

Arbeitsagentur und Jobcenter greifen den Azubis und ihren Betrieben zum Beispiel mit kostenlosem Nachhilfeunterricht unter die Arme. Auch die Stadt ist mit im Boot bei diesem Projekt, das die Bezeichnung „Querfeldein für duale Ausbildung“ trägt. Hürden, vor denen Jugendliche und junge Erwachsene während der Ausbildung stehen, sollen gesenkt werden. Auf diese Weise soll ein Beitrag zur Sicherung von Fachkräften geleistet werden.

Auch Arbeitgeber schätzen das Angebot der begleitenden Hilfen

Ob schulische oder praktische, sprachliche oder soziale Probleme – es gibt ganz verschiedene Schwierigkeiten auf dem Weg zum Berufsabschluss. Die 18-jährige Sarah Marie Eder, die bei der Bottroper Firma Seibel und Weyer im dritten Ausbildungsjahr zur Tischlerin beschäftigt ist, erzählt zum Beispiel: „Meine Ausbildung macht mir wirklich großen Spaß, und in der Praxis habe ich keinerlei Probleme. Nur in der Schule hakt es manchmal. Gerade vor meinen Prüfungen bin ich deshalb froh, die ausbildungsbegleitenden Hilfen nutzen zu können und die Prüfungsvorbereitungen nicht alleine angehen zu müssen.“ Christina Bruns, im Unternehmen zuständig fürs Personal: „Frau Eder hat sich mit den ausbildungsbegleitenden Hilfen sehr verbessert. Deshalb schätzen auch wir als Arbeitgeber dieses Angebot.“

Begleitende Schulung kann schon mit dem Ausbildungsbeginn starten

In Bottrop wird die Hilfe durch den Weiterbildungsträger „Rebeq“ geleistet, der die Ratsuchenden in Kleingruppen und bedarfsgerecht mit geschultem Personal unterrichtet. Der Unterricht findet außerhalb der Schul- und Ausbildungszeiten bei Rebeq statt. Die begleitende Schulung kann schon mit dem ersten Tag der Ausbildung beginnen.

Alle Azubis können sich bei den Fachkräften der Berufsberatung oder bei ihren Lehrerinnen und Lehrern am Berufskolleg über die ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) informieren. „Egal, was dahintersteckt: Wenn die Schulnoten in der Ausbildung auf der Kippe stehen, sollten sich Azubis oder ihre Ausbilder frühzeitig bei uns melden“, rät Marcus Kowalczyk, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Bottrop. „Es spielt dabei keine Rolle, um welchen Ausbildungsberuf es geht; ausbildungsbegleitende Hilfen können für alle betrieblichen Ausbildungsberufe beantragt werden.“