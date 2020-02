Bottrop. In mehreren Städten haben Polizei und Zoll Shisha-Bars kontrolliert, auch in Bottrop. Die Ermittler erhoffen sich Erkenntnisse zu Familienclans.

Bottrop: Polizei und Zollbehörde kontrollieren Shisha-Bars

20 Shishabars haben Polizei und Zoll am Freitagabend in Bottrop, Dorsten, Recklinghausen, Waltrop, Herten und Marl kontrolliert. Laut Polizei war die großangelegte Kontrolle Teil der Bekämpfung von Clan-Kriminalität. Denn derartige Kontrollen lieferten immer auch Erkenntnisse über Personen, so die Polizei. „Der Fokus liegt dabei auf kriminellen Mitgliedern von sogenannten Familienclans, die Straftaten begehen und ganze Straßenzüge für sich beanspruchen“, heißt es weiter in der Mitteilung der Polizei.

Shisha-Bars und andere Lokale könnten eine Kommunikations- und Rückzugsebene für diese Gruppen sein. Am Freitagabend wurde 250 Personen überprüft. Die Polizei stellte ein verbotenes Messer sicher, außerdem wurde eine Anzeige wegen der Fälschung eines Steuersiegels geschrieben.

Polizei stellt verbotenes Messer und unverzollten Tabak sicher

Insgesamt stellte das Hauptzollamt 34 Kilo unversteuerten Shisha-Tabak sicher. In einem Betrieb fanden die Beamten 39 Päckchen mit Tabletten, die noch überprüft werden müssen. Außerdem stellten die Ermittler 17 Ordnungswidrigkeiten fest. Angaben dazu, in welchen Städten sie diese Verstöße feststellt haben, machte die Polizei auf Nachfrage nicht.