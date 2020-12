Bottrop: Polizei findet Kisten voll nicht zugestellter Post

Bottrop Zwei Briefträger haben offenbar Post nicht zu den Adressaten gebracht. Die Polizei fand mehrere hundert Kisten voller Briefe.

Mehrere hundert Kisten mit Briefen, die nicht ausgetragen wurden, hat die Polizei in der Boy in zwei Garagen, Kellerräumen und Autos von zwei Verdächtigen gefunden.

In der letzten Woche war die Polizei von einem Zeugen gerufen worden, der eine offenstehende Garage bemerkt hatte, in der eine Vielzahl von Kisten mit ungeöffneten Briefen standen. Wie sich herausstellte, war die Garage einer 54-Jährigen und einem 30-Jährigen aus Bottrop zuzuordnen. Beide waren bei einer Briefzustellfirma beschäftigt. Die Polizei fand in einer weiteren Garage, im Keller und in zwei Autos weitere Kisten mit Briefen. Offensichtlich waren die Briefe bereits seit längerer Zeit gesammelt worden, statt sie zu den Adressaten zu bringen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung wurde gegen die beiden Verdächtigen aus Bottrop eingeleitet. Die Briefe sollen jetzt wieder der Firma übergeben werden, damit sie zugestellt werden können.