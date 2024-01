Kriminalität EC-Kartenbetrug in Bottrop: Wer kennt diesen Mann?

Bottrop Ein Unbekannter hat einer Frau die Geldbörse gestohlen und mit ihrer EC-Karte später Waren bezahlt. Die Polizei fahndet per Foto nach ihm.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem tatverdächtigen Mann. Er soll in verschiedenen Läden bzw. einem Kiosk in Bottrop Waren mit einer gestohlenen EC-Karte gezahlt haben. Mit Bildern aus einer Überwachungskamera wird jetzt - per Öffentlichkeitsfahndung - nach dem Tatverdächtigen gesucht.

Mit diesem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach dem EC-Kartenbetrüger. Foto: Polizei Recklinghausen / WAZ

Nach Angaben der Polizei hatte der unbekannte Mann am 26. Oktober einer Frau die Geldbörse samt EC-Karte gestohlen. Mit dieser bezahlte der Tatverdächtige am 28. Oktober in Bottrop Waren. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter 0800/2361 111.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop