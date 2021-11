Bottrop: Plattdütsches Prinzenpaar nimmt zweiten Anlauf

Bottrop. Die Plattdütschen aus dem Fuhelnbrock stellen ihr Prinzenpaar für die kommenden Session vor. Das Duo wollte eigentlich schon 2019 durchstarten.

Was hat Gallien mit Karneval zu tun? Wer sich das fragt, sollte einen Blick auf das neue Prinzenpaar der „Plattdütschen derer ut Waold un Hei“ im Fuhlenbrock werfen. Denn dort wird zum zweiten Mal das Prinzenpaar unter dem neuen Motto „Wir brauchen einen gallischen Zaubertrank zur Vertreibung der neuen Pest aus dem plattdütschen Narrenland“ gekrönt.

Peter Hannibal und Anita Fiege sind das neue Prinzenpaar aus Fuhlenbrock. So ganz neu sind sie aber nicht – durch den coronabedingten Ausfall geben sie sich nun zur Session 2021/2022 ihr zweites Jawort. Schon 2019/20 wollen sie eigentlich die plattdütschen Narren anführen, doch dann schlägt Corona erstmals mit Macht zu.

Vereinsmitglieder freuen, sich, dass Treffen wieder möglich sind

Schon auf der Straße ist der Marsch zu hören. Mit viel Musik durch den Fuhlenbrocker Spielmannszug werden Peter III. und Anita II. begrüßt. Karnevalspräsident Thomas Schulte-Zweckel freut sich, dass endlich wieder zusammenkommen Auch das Prinzenpaar ist sichtlich erfreut, seine Untertanen begrüßen zu können: „Das fängt ja schon mal super an. Was Corona alles möglich macht“, witzelt Peter III. Prinzessin Anita kann sich dem nur anschließen: „Es herrscht viel Freude und wir hoffen, dass es munter weitergeht. Ich wünsche allen viel Spaß in einer aufgewühlten Zeit.“

Wie es sich gehört bekommt die Prinzessin ihr eigenes Krönchen verliehen. Prinz Peter der Dritte erhält eine Kette und einen Hut – natürlich mit handgesticktem Namen. Nach der Krönung kommt ordentlich Schwung ins Tennisheim des TC Waldfriede, denn die Tanzgarde zeigt, wie gut sie tanzen kann. Begleitet von schneller Musik wirbelt sie herum und bringt die Zuschauer in Stimmung.

Verein dankt den vielen Mitarbeitern und Helfern

„Nach allen „langweiligen“ Formalitäten kann das Buffet eröffnet werden. Stellt euch gerne an, um den Prinz und seine Prinzessin zu beglückwünschen“, lädt Schulte-Zweckel schließlich ein. Denn bei den Plattdütschen wir nicht nur das neue (alte) Prinzenpaar gefeiert, es steigt auch ein Mitarbeiterfest als Dankeschön für die vielen Helferinnen und Helfer im Verein. Und die werden die Session über sicher noch an vielen Stellen wieder gebraucht werden.

