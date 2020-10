Bottrop plant Radstationen zum Umstieg auf Bus und Bahn

Bottrop. An neun Haltestellen und Bahnhöfen sollen Radler beim Umsteigen in den Nahverkehr ihre Räder sicher abstellen können. Die Finanzierung steht.

Die Stadt unternimmt einen weiteren Anlauf, den Nahverkehr attraktiver zu gestalten. An neun Knotenpunkten im Stadtgebiet sollen ab dem nächsten Jahr Radstationen entstehen, in denen Radler in Bus und Bahn umsteigen und dabei ihr Rad sicher aufbewahren können. Die Finanzierung dieses Projektes ist gesichert: Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) gibt Geld für dieses Projekt.

Der VRR-Verwaltungsrat hat am Montag den jährlichen Förderkatalog mit Maßnahmen zur Verbesserung der Nahverkehrsinfrastruktur einstimmig beschlossen. Wie auch in den Vorjahren hatte der VRR Anfang des Jahres alle Kommunen und Verkehrsunternehmen im Verbundraum aufgefordert, Investitionsvorhaben zur Verbesserung der Nahverkehrsinfrastruktur anzumelden, die im kommenden Jahr begonnen werden können.

Modell funktioniert schon in 14 Städten im VRR

Die Stadt Bottrop hat sich für diese Förderung beworben mit dem Buchungssystem „Dein Radschloss“, das die badische Firma Kienzler Stadtmobiliar nach eigenen Angaben bereits in 14 Städten des VRR-Verbundraumes betreibt, auch in Essen und Oberhausen. 900 Plätze in Boxen oder Sammelabstellanlagen kann das Unternehmen schon anbieten, in Bottrop sollen zunächst 72 dazu kommen.

Der Zugang zur Radgarage funktioniert auf verschiedenen Wegen. Möglich sind nach Angaben des Unternehmens ein Öffnen der Box mit der Abo-Chipkarte des Verkehrsunternehmens, also zum Beispiel dem Ticket 2000, mit einer speziellen Chipkarte oder einem vierstelligen PIN-Code. Radler können die Box für einen Tag buchen (ein Euro), für einen Monat (10/15 Euro) oder für ein ganzes Jahr (70/90 Euro).

Geld steht schon im Doppelhaushalt

Mittel für den Aufbau dieser Radstationen seien schon eingestellt in den städtischen Doppelhaushalt 2020/21, sagt Stadt-Sprecher Ulrich Schulze. Die Stadt kalkuliert mit Kosten von rund einer Viertelmillion Euro, von denen der VRR den Großteil übernehmen soll.

Insgesamt fördert der VRR im nächsten Jahr verbundweit 84 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von 86 Millionen Euro. Um den Umstieg in Bus und Bahn voranzutreiben, werden rund 10 Millionen Euro in die Errichtung weiterer Park &Ride- und Bike &Ride-Anlagen und in Mobilstationen investiert.

„Zuwendungsvolumen ist gesichert“

Nach der Aufnahme in den Förderkatalog muss die Stadt jetzt prüffähige Finanzierungsanträge anfertigen. Die Bewilligung erfolge nach Festsetzung der endgültigen Zuwendungshöhe. Das sei aber nur noch eine unvermeidliche Formalie, beruhigt der Verbund: „Das Zuwendungsvolumen für sämtliche 84 Maßnahmen ist durch die Förderkatalogaufnahme gesichert.“

Als Standorte haben die Verkehrsplaner Knotenpunkte ausgewählt, an denen Radlern möglichst viele Verbindungen zur Verfügung stehen: den Busbahnhof ZOB oder den Hauptbahnhof, wo die schon vorhandenen Rad-Parkboxen in die Jahre gekommen sind und durch das neue Modell ersetzt werden sollen. Vier der neun Stations-Standorte sollen in Kirchhellen entstehen, wo viele Menschen oft und gern das Fahrrad nutzen.

Wo die Radstationen stehen sollen Die 72 Boxen der neun Radstationen will die Verwaltung so verteilen: Bahnhof Feldhausen (Bahnen S9 und RE 14 Richtung Dorsten und Essen, Buslinie 267 nach Kirchhellen und Bottrop) St. Antonius-Hospital/Gartenstraße (Start und Endhaltestelle SB 16 nach Bottrop und Essen) Schulze-Delitzsch-Straße (Start und Endhaltestelle SB 36 nach Gladbeck und Gelsenkirchen; SB 16, 267, 279 nach Dorsten) Brabecker Weg (SB 16, 267) Eigener Markt (SB 91 nach Gladbeck und Oberhausen, 259, 261. 262, 264) Im Fuhlenbrock Vonderort Bahnhof (RE 44 nach Oberhausen und Duisburg) Busbahnhof ZOB mit Busverbindungen in alle Richtungen Hauptbahnhof (Bahnen der S9 und RE 14 Richtung Dorsten und Essen, SB 16, 186 nach Essen-Borbeck)

