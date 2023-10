Bottrop: Pkw landet im Graben – Fahrer hat eine Alkoholfahne

Bottrop-Kirchhellen. Ein Autofahrer aus Dorsten ist in Bottrop-Kirchhellen von der Fahrbahn abgekommen. Er blieb unverletzt, musste aber den Führerschein abgeben.

Auf der Dorstener Straße in Bottrop-Kirchhellen ist am späten Sonntagnachmittag ein Autofahrer verunglückt. Der 25-Jährige aus Dorsten war gegen 17.30 Uhr stadtauswärts unterwegs. In der Nähe der Straße Lohbraucksweg kam er von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben, wo er auch zum Stehen kam.

Unfall in Kirchhellen: rund 22.000 Euro Schaden

Der Fahrer konnte sein Auto unverletzt verlassen. Weil die Polizeibeamten bei dem 25-Jährigen eine Alkoholfahne riechen konnten, wurde dem Mann auch eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt.

