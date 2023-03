Bottrop: Pferdemarkt am 7. Mai – Das steht auf dem Programm

Bottrop. Ob Pferdeshow, Kutschfahrt oder Trödelmarkt: Wer den Bottroper Pferdemarkt besucht, kann sich auf ein buntes Programm freuen. Alle Infos.

Auch im Jahr 2023 steht der beliebte Bottroper Pferdemarkt wieder in den Startlöchern. Am Sonntag, 7. Mai, können sich Pferdeliebhaber von 11 bis 18 Uhr am gleichnamigen Pferdemarkt in der Innenstadt versammeln. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. Dazu werden die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Für das Hauptprogramm wird Pferdespezialist Christian Sauer sorgen und mehrmals am Tag Vorführungen anbieten. Dabei will er Action bieten, aber auch auf therapeutische Aspekte eingehen. Michael Bokelmann wird die Show moderieren.

Abseits dessen darf natürlich auch das Ponyreiten für Kinder nicht fehlen. Dieses wird zwischen den Programmpunkten auf der Sandfläche angeboten. Wer es ruhiger angehen lassen möchte, kann sich auf einer Kutsche durch die Bottroper Innenstadt ziehen lassen. Den ganzen Tag über werden zwei Kutschen unterwegs sein.

Bottroper Pferdemarkt: Gebrauchtes oder neues Reitzubehör zu verkaufen

Pferdebesitzer oder die, die es werden wollen, sollten sich zudem am Cyriakus-Kirchplatz umschauen. Dort werden Fachhändler Reitzubehör, wie etwa Pferdedecken, Trensen, Sättel, Zaumzeug, Gerten und Kartätschen, anbieten. Auch der traditionelle Pferdetrödelmarkt wird in diesem Jahr wieder vertreten sein. Auf der dann gesperrten Poststraße werden Privatleute gebrauchtes Pferde- und Reiterzubehör anbieten.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause schickt sich der Pferdemarkt nun wieder an, in Serie zu gehen. Die Rückkehr im vergangenen Jahr war jedenfalls ein Erfolg. Die Menschen waren froh, „endlich wieder etwas machen zu können. Denn letztes Jahr haben wir in der Bude gehockt und durften nicht raus.“ Auch in diesem Jahr dürfte der Pferdemarkt wieder zahlreiche Besucher aus Bottrop, Umgebung und auch von weiter her anlocken.

