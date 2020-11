Fahndung Bottrop: Patient in Knappschaftskrankenhaus bestohlen

Bottrop/Oberhausen. Ein Patient im Bottroper Knappschaftskrankenhaus ist bestohlen worden: Über 900 Euro hat der Täter erbeutet. Wer hat diesen Mann gesehen?

Im Knappschaftskrankenhaus in Bottrop ist ein Patient bestohlen worden: Die Kripo Oberhausen fahndet nun nach dem mutmaßlichen Täter.

Am selben Tag soll der Täter mit der EC-Karte des Patienten des Bottroper Knappschaftskrankenhaus über 900 Euro abgehoben haben.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Wer hat den Mann gesehen, der den Patienten des Bottroper Knappschaftskrankenhaus bestohlen haben soll?

Mit richterlichem Beschluss fahndet die Kripo Oberhausen jetzt per Foto nach einem Verdächtigen , der bereits Ende August 2020 im Knappschaftskrankenhaus Bottrop einen Patienten bestohlen haben soll.

Wer kennt den mutmaßlichen Täter, der einen Patienten im Bottroper Knappschaftskrankenhaus bestohlen haben soll? Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Foto: Polizei

Noch am selben Tag (22. August) benutzte der Gesuchte die gestohlene EC-Karte an Geldautomaten in Oberhausen-Osterfeld (Sparkasse) und Duisburg (Volksbank Rhein-Ruhr). Er hob insgesamt über 900 Euro damit ab.

Patient im Bottroper Knappschaftskrankenhaus bestohlen: Zeugen melden sich beim Betrugskommissariat

Die Polizei fragt: Wer kennt den Verdächtigen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das Betrugskommissariat telefonisch unter 0208 8260 oder als E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.

