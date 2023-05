Bottrop Original: Stadtfest steigt am ersten Juni-Wochenende

Bottrop. Drei Tage lang belebt Bottrop Original vom 2. bis 4. Juni die Innenstadt. Neben Musik und Stadtrundfahrten gibt’s eine Umstyling-Aktion.

Es ist Bottrops größtes Stadtfest, mehr als 100.000 Besucher werden jedes Jahr erwartet: Am ersten Juni-Wochenende, vom 2. bis zum 4. Juni, belebt Bottrop Original, ausgerichtet von CK Media & Event, die Innenstadt mit einem breiten Programm.

Bottrop Original: Das Programm vom 2. bis 4. Juni in der Innenstadt

Auf den beiden großen Bühnen am Pferdemarkt und am Kirchplatz werden an dem Wochenende über 200 Musiker auftreten, die meisten von ihnen kommen aus der Region. Mit der Eröffnung am Freitag, 2. Juni, um 14.30 Uhr auf dem Kirchplatz durch Oberbürgermeister Bernd Tischler startet das Programm. An allen drei Tagen treten ab da an im Stundentakt Tanzvereine, Garden, Theatergruppen, Chöre, Profimusiker und Bands auf.

Die Bühne am Pferdemarkt gehört der Musikschule, die dort über 20 Programmpunkte gestalten wird. Auf dem Berliner Platz bieten am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr das Spielmobil sowie Feuerwehr, THW, DLRG und DRK bei der Blaulichtmeile Mitmachaktionen besonders für Kinder an. Am Sonntag, 4. Juni, werden die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. Am Samstag und Sonntag werden Stadtrundfahrten angeboten.

Umstyling-Aktion auf dem Bottroper Stadtfest

Eine besondere Aktion gibt es dieses Mal am Sonntag beim Umstyling: Drei Teilnehmerinnen oder Teilnehmer werden ausgewählt, um ihren Typ komplett zu verändern – mit neuer Frisur, Kleidung und Brille.

Wer Lust auf eine Typveränderung hat, der kann sich bis zum 26. Mai per Mail bewerben mit einem Foto und einer Kurzbeschreibung der eigenen Person und einer Erklärung, warum er oder sie sich umstylen lassen will unter bewerbung@stadtfest-bottrop.de. Bewerber und Bewerberinnen sollten mindestens 18 Jahre alt sein, mindestens mittellange Haare haben und optimalerweise eine Brille tragen – letzteres sei jedoch kein Ausschlusskriterium.

Drei Bewerber werden ausgewählt und am 4. Juni gegen 12.30 Uhr beim Stadtfest auf der Bühne am Kirchplatz dem Publikum präsentiert und anschließend umgestylt. Gegen 18 Uhr geht es für die Kandidaten und Kandidatinnen wieder auf die Bühne, wo das Publikum entscheiden darf, welche Typveränderung am besten gelungen ist. Alle drei Teilnehmer erhalten im Anschluss einen Preis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop