„Bottrop Original“ füllt die Innenstadt drei Tage lang

Bottrop. So kann die Innenstadt aussehen, wenn drei Tage lang Frühsommerwetter und ein Stadtfest zusammentreffen. Ein Stadtbummel am Stadtfest-Samstag.

Das Stadtfest „Bottrop Original“ sollte 100.000 Besucher in die Innenstadt ziehen. Nachzählen lässt sich das nicht. Aber das Fest war schön voll und schön bunt. Deshalb fällt die Bilanz nach drei Tagen einhellig aus: „Wir sind sehr, sehr zufrieden“, sagt am Sonntagabend Manfred Schmidt vom Kulturamt, zuständig auch für die Stadtfeste. „Wir haben so gut wie keine negativen Rückmeldungen bekommen. Aussteller, Gastronomen, Besucher: Alle sind glücklich.“

Bereits seit Freitagmittag lockte das Stadtfest wie erhofft jede Menge Besucher in die Innenstadt. Am Samstagnachmittag sind die Bierzeltbänken vor den beiden großen Bühnen, auf denen den ganzen Tag lang Musiker aus Bottrop zu hören sind, bis auf den letzten Platz besetzt. Kein Wunder, denn die Veranstalter des Stadtfestes haben gemeinsam mit der Musikschule und lokalen Musikern ein vielfältiges Bühnenprogramm für jeden Geschmack auf die Beine gestellt.

Erstmals möglich: Bargeldloses Zahlen wird gut angenommen

Neben den beiden Bühnen können die Besucher auf dem Stadtfest auch zahlreiche Gastrostände nutzen. Ob Klassiker wie Crêpes, Pommes oder Bratwurst bis hin zu Spezialitäten wie Flammkuchen oder chinesischen Nudeln, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch nicht fehlen dürfen beim Stadtfest die Getränkestände, an denen sich die Bottroper mit kühlen Getränken versorgen können.

Hier gibt es in diesem Jahr eine Premiere: Denn im Vorfeld hatte „CK Media & Events“, die das Stadtfest in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt organisiert, verkündet, dass in diesem Jahr erstmals bargeldloses Zahlen möglich sei. „Wir gehen damit einen großen Schritt in Richtung Zukunft“, hieß es hierzu zuvor vom Veranstalter.

Bunt und belebt: Blick min die Hochstraße beim Stadtfest „Bottrop Original“. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Die Idee kommt an. „Das bargeldlose Bezahlen wird gut angenommen“, heißt es von Moritz, einem Mitarbeiter des Stauder-Getränkewagens vor der Ele-Bühne am Kirchplatz. Dass das bargeldlose Zahlen möglich sei, wüssten allerdings nur die wenigsten Bottroper, sagt er weiter. „Die meisten sind schon überrascht, wenn sie dann das Schild sehen, dass sie bei uns mit Karte bezahlen können. Das ist auf Stadtfesten ja meistens auch nicht möglich.“

Insgesamt seien er und seine Kollegen mit dem Fest in diesem Jahr sehr zufrieden. „Es ist schon einiges los, heute Abend wird es dann, denke ich, noch mal deutlich voller“, sagt er. Am besten verkauft würde an diesem sonnigen Nachmittag im übrigen Bier.

„Es ist sehr schön, dass es so vielseitig ist“

Neben den vielen Gastroständen und den über 200 Musik Acts an den drei Tagen steht „Bottrop Original“ in erster Linie für Lokalität. Und das zeigt sich auch beim Gang durch die Innenstadt. Denn hier stellen sich Vereine und lokale Händler bei den Bottropern vor. Und auch die so genannte Automeile, die Bottroper bereits aus den letzten Jahren kennen, zieht neugierige Blicke auf sich.

Besonders die Vielfalt bei „Bottrop Original“ kann überzeugen. Neben den Bühnen mit buntem Programm, das von den Zuschauern mit anhaltendem Applaus auf Anerkennung trifft, gibt es noch einiges mehr im Angebot. Egal ob Blumen, Schmuck, Kleidung oder Tierbedarf, auch verschiedene Verkaufsbuden reihen sich in die Liste der Stände mit ein.

„Es ist sehr schön, dass es so vielseitig ist“, meint auch Sandra Schmidt. Sie ist mit ihrer Familie spontan auf das Stadtfest gekommen und von der Umsetzung begeistert. „Wir kommen selber aus Bottrop und da gehört das Stadtfest schon dazu. Gerade bei so schönem Wetter ist es ein guter Grund, vor die Tür zu gehen“, sagt sie.

Und so geht es an diesem Wochenende wohl vielen Bottropern. So voll wie an diesem Wochenende sieht man die Innenstadt wohl selten. „Besonders für Kinder ist es total schön und spannend hier zu sein“, sagt Sandra Schmidt. Denn neben traditionellen Kirmes-Klassikern wie Entchen angeln oder einem Karussell, haben sich die Veranstalter auch in diesem Bereich etwas Besonderes überlegt: Die Blaulicht-Meile lädt Kinder zu verschiedenen Mitmachaktionen der Feuerwehr und des THW ein. Und wer genug geschaut hat, darf sich nebenan austoben: Dort wartet das Spielmobil.

