Bottrop Original beginnt: Das ist das Programm am Wochenende

Bottrop. Das Stadtfest „Bottrop Original“ lockt jedes Jahr bis zu 100.000 Besucher in die Innenstadt. Das ist das umfangreiche Programm am Wochenende.

Das Bottroper Stadtfest „Bottrop Original“ füllt von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. Juni, wieder die Innenstadt. Erwartet werden in diesem Jahr mehr als 100.000 Menschen beim vielfältigen Programm des Innenstadtfestes. Denn laut den Veranstaltern, der CK Media & Events, ist das Stadtfest die größte Innenstadtveranstaltung in Bottrop und gehört zu den beliebtesten Events des Jahres.

„Wir möchten etwas für die Stadt bewegen“, erklärt Holger Czeranski von CK Media & Events. Dass er und sein Team im Austausch mit dem Kulturamt der Stadt die Menschen verbinden möchten, liegt ihm sehr am Herzen. „Die Bottroper sollen sich auf dem Fest wiederfinden und sich und ihre Stadt repräsentiert fühlen“, betont auch Mitveranstalter Stephan Kückelmann. Denn neben den Fahrgeschäften, Gastroständen und Ausstellern präsentieren Bottroper Vereine und Unternehmen ihre Arbeit und stellen sich den Bottropern vor. Beispiel: Die Automeile am Rande des Stadtfestes wird ausschließlich von Bottroper Unternehmen bestückt wie dem Autohaus Borgmann.

Bottrop Original: Bargeldloses Bezahlen erstmals möglich

Und auch auf anderer Ebene wird der Fokus auf Lokalität während „Bottrop Original“ deutlich: Die meisten der Sponsoren des Stadtfestes sind kleine Bottroper Unternehmen. „Ohne unsere Sponsoren wäre das Stadtfest so gar nicht möglich. Wir merken, wie wichtig es unseren Sponsoren ist, etwas für ihre eigene Stadt zu tun“, sagt Czeranski. Aus dem Sponsorenkreis sei etwa die Idee zur Umstyling-Aktion gekommen, die am Sonntag angeboten wird. Hierbei werden die Bottroper von Kopf bis Fuß neu eingekleidet und können sich auch über ein Haarstyling freuen.

Neben diesem Highlight gibt es weitere Neuerungen. Zum ersten Mal können Besucher bei einem Bottroper Stadtfest bargeldlos zahlen. „Wir gehen damit einen großen Schritt in Richtung Zukunft“, heißt es hierzu. Die Technik soll zunächst an den Bierwagen genutzt werden: Gezahlt werden kann dort mit Karte oder per Handy. Die Veranstalter erhoffen sich, dass das bargeldlose Zahlen nach der Premiere bei „Bottrop Original“ in Zukunft auch bei anderen Events genutzt wird.

Auch im letzten Jahr war der Andrang auf „Bottrop Original“ groß. In diesem Jahr sollen Programmhighlights und Neuerungen noch mehr Besucher auf das Stadtfest locken. Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

Über 200 Musiker performen auf den Bühnen von „Bottrop Original“

Die Besonderheit des Bottroper Stadtfestes sind die musikalischen Acts. Auf den beiden Bühnen in der Innenstadt treten an den drei Tagen über 200 Musiker auf. „Hier haben wir auch darauf geachtet, lokal zu bleiben. Die allermeisten Musiker kommen aus Bottrop“, sagt Holger Czeranski.

Neben den Auftritten der professionellen Musiker auf der ELE-Bühne am Kirchplatz sorgt auch die Musikschule Bottrop für viele musikalische Highlights. Auf der Sparkassen-Bühne am Pferdemarkt präsentieren sie einen bunten Auszug der verschiedenen Bands und Chöre.

„Magnet für Kinder“: Die Blaulichtmeile und das Spielmobil kommen gut an

Doch nicht nur musikalisch ist für jeden Geschmack und jedes Alter bei „Bottrop Original“ etwas dabei. Denn auch die sogenannte Blaulichtmeile bietet den kleinsten Besuchern interessante Mitmachaktionen. Hier treffen die Kinder auf Feuerwehr, THW oder DLRG und können sich über einen Einblick in die spannende Welt der Helfer und Retter freuen. „Die Blaulichtmeile und das Spielmobil sind die größten Magnete für Kinder“, weiß Stephan Kückelmann. Angeboten wird dieser Programmpunkt am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Neben der Blaulichtmeile findet am Sonntag ebenfalls ein verkaufsoffener Sonntag statt, der zum Einkaufen in Bottrops Innenstadt einlädt.

Ebenfalls neu bei „Bottrop Original“ sind die Stadtrundfahrten. „Letztes Jahr haben wir die Stadtfahrten zum ersten Mal angeboten und sie kamen super an“, sagt Kückelmann. Daher habe man beschlossen, sie in diesem Jahr wieder anzubieten. Durchgeführt werden diese vom Reisedienst Fischer. Wichtig für Besucher: Im Gegensatz zum Rest der Angebote des Stadtfestes sind die Stadtrundfahrten nicht kostenlos. Der Erlös wird an den Verein „Wunschzauberer“ und das Tierheim Bottrop gespendet.

