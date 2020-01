Bottrop: Orgelfestival beginnt mit einer Uraufführung

Uraufführungen sind selbst bei Festivals keine Selbstverständlichkeit mehr. Die 32. Ausgabe von „Orgel Plus“ nahm allerdings die Gelegenheit wahr und stellte gleich im Eröffnungsgottesdienst ein neues Werk des Belgiers Kurt Bikkembergs vor, eine Auftragskomposition des Festivals. Zu Epiphanie, dem Dreikönigsfest, hatte der Chorleiter der Königlichen Oper Flandern und des Brüsseler Kathedralchors ein sechsteiliges Werk für Mezzosopran, Männerchor und Orgel komponiert, das einmal die liturgischen Texte des Festes und der Heiligen Schrift aufnimmt, zugleich aber auch fantasievoll mit Traditionen der geistlichen Musik spielt.

Stadtdechant und Propst Jürgen Cleve (2.v.l.) beim Eröffnungsgottesdienst für „Orgel Plus“ in Herz Jesu. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Dabei steht der Text im Zentrum. Zurückhaltende Mehrstimmigkeit und der Kontrast zwischen Männerstimmen - hier ersetzten Marc Caluwaerts, Paul De Troyer und Kurt Bikkembergs den großen Chor - und dem weichen Mezzosopran von Inge Feyen erinnern verhalten an spätmittelalterliche vokale Erweiterungen des ursprünglich einstimmigen gregorianischen Chorals. Dennoch atmet das gesamte Werk „In Epiphania Domini“ melodisch wie rhythmisch sowie in der Behandlung des vielgestaltigen Orgelparts (am Instrument: Johan Hermans) absolut musikalische Zeitgenossenschaft.

Orgelbauer war unter den Zuhörern

Von der Struktur her orientiert sich Bikkembergs an den klassischen Propriumsteilen der Messe, wie Introitus, Graduale oder Offertorium. Beim „Alleluia“ konnte sogar die große Gemeinde mit in Aktion treten, die sich in Herz Jesu versammelt hatte. Dort liegen ja bekanntlich die Wurzeln des Festivals, das mit der Einweihung der Rensch-Orgel 1986 begann. So war es ein schönes Zeichen, dass auch Oberbürgermeister Bernd Tischler und Orgelbauer Rensch aus Lauffen am Neckar, der das große und technisch wie klanglich ambitionierte Instrument damals geschaffen hat, an dem Hochamt teilnahmen, das Stadtdechant Propst Jürgen Cleve zelebrierte.

Erinnerung an die Wurzlen des Festivals

Von der Vielfalt der Klangmöglichkeiten konnten die Besucher sich bei einer Matinee nach der Messe überzeugen. Die Farben der Zungenregister stellte Johann Hermans mit dem „Marsch der drei Könige“ von Gilbert Martin heraus. In Hans-André Stamms „Toccata Gaelica“ wirbelte der Stadt- und Domorganist aus Hasselt durch folkloristisch anmutende Themen, während er die orchestralen Vorzüge des Instrumentes mit Flor Peeters’ Toccata, Fuga & Hymne über den Marienhymnus „Ave Maris Stella“ eindrucksvoll herausstellte. Flor Peeters wollte sein Werk übrigens 1986 selbst bei der Orgeleinweihung spielen, ist dann aber kurz zuvor mit 83 Jahren verstorben. Daran, aber auch an die „Herz-Jesu-Messe“, die Kurt Bikkembergs vor vielen Jahren bei „Orgel Plus“ zu Uraufführung brachte, erinnerte Festivalleiter Gerd-Heinz Stevens - übrigens selbst „Orgel Plus“-ler der ersten Stunde.

So geht es weiter bei „Orgel Plus“

Heute Abend, 6. Januar, geht es um 20 Uhr weiter mit Orgel plus Mandoline und Laute im Kammerkonzertsaal des Kulturzentrums, Böckenhoffstraße 30. Birgit Schwab, Daniel Ahlert und Leon Berben spielen Werke des Barock, u.a. von Vivaldi, Telemann und Frescobaldi.

Karten für alle Konzerte gibt es im WAZ-Leserladen, Osterfelder Straße 13, an der Abendkasse und unter 02041/70 33 08. Für die Exkursion nach Dordrecht am 11. Januar gibt es noch wenige Karten an der Theaterkasse im Kulturzentrum. Mehr Infos auf: orgelplus.de