Bottrop: Optiker Rottler erweitert auf 200 Quadratmeter

Im Jahr 2013 übernahm die Optiker-Kette Rottler das inhabergeführt Geschäft „Durchblick“ am Kirchplatz in der Innenstadt. Seither ist der Bottroper Standort auf Wachstumskurs: Zunächst kam ein Hörgeräte-Zentrum hinzu. Und jetzt wurde der zwischen den Rottler-Geschäften liegende ehemalige Tabakladen übernommen, um eine Symbiose zwischen Optik und Akustik sowie mehr Platz fürs Brillen-Angebot zu schaffen. In diesen Tagen wird die Neueröffnung nach dem Umbau gefeiert.

„Wir haben jetzt aus drei einzelnen Ladenlokalen einen großen Laden gemacht“, erklärt Rottler-Geschäftsführer Karsten Wendrich. Mit der Erweiterung auf nun knapp 200 Quadratmeter gehe eine Anpassung an den Bedarf am Markt einher. Was bedeutet: Das Angebot an Brillen zum günstigeren Komplettpreis, die den Bereich der Markenbrillen ergänzen, ist ausgeweitet worden.

Knapp 150.000 Euro in Umbau investiert

Zudem gibt es nach dem rund achtwöchigen Umbau, in den Rottler insgesamt 148.000 Euro investiert hat, einen zweiten Messraum, in dem die Sehkraft der Kunden mittels modernster Technik analysiert werden kann. Zur Neueröffnung können die Kunden sich über spezielle Angebote freuen.

Filialleiterin und Augenoptikermeisterin Monika Wesselborg, die bereits beim inhabergeführten Vorgänger „Durchblick“ beschäftigt war, zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung des Geschäfts am Kirchplatz. „Wir sind gut etabliert. Mit wachsendem Umsatz haben wir auch das Personal aufgestockt, so dass wir jetzt acht Mitarbeiter hier haben.“ Inklusive dem Hörakustikmeister Timo Wolany. Mit Blick auf das benachbarte Café Kram, das zeitgleich erweitert wird, kommentiert Wesselborg: „Was läuft hat auch die Chance zu expandieren.“