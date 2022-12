Bottrop: Offene Bühne für talentierte Sänger im König-City

Bottrop. Ob alter Hase oder Neuling: Das König-City Bottrop gibt leidenschaftlichen Sängern eine Bühne. Für Organisator Norbert Vogt ein Herzensprojekt.

Am Rande des Berliner Platzes feilt der Bottroper Norbert Vogt seit nunmehr vier Jahren an seinem Herzensprojekt. Denn der gelernte Schlosser ist leidenschaftlicher Musiker. Gemeinsam mit Wirtin Bianca Di Pietro Naglieri hat der 53-Jährige im König-City eine besondere Veranstaltung ins Leben gerufen. An jedem dritten Samstag im Monat kommen dort lokale Künstler zusammen und treten in der Kneipe auf. „Das ist mein Baby“, sagt Vogt.

Bottrop: Idee zur offenen Bühne im König City ist 2018 entstanden

Auf die Idee sei er im Sommer 2018 gekommen, erzählt Vogt. „Ich hatte selbst eine Band, mit der wir deutsche Rock- und Popmusik gecovert haben. Wir hatten kleinere Auftritte, etwa bei mir in der Firma oder bei Gartenfeiern. Irgendwann hat sich das aber aufgelöst.“ Weil ihn die Leidenschaft zur Musik aber schon seit Jahrzehnten begleitet, hielt Vogt stets die Augen offen. „Im Sommer 2018 sind meine Frau und ich als Gäste ins König-City gegangen und haben die Bühne gesehen. Da ist sofort die Idee entstanden, daraus etwas zu machen.“

Gedacht, getan. Vogt kam mit Wirtin Bianca Di Pietro Naglier ins Gespräch und schon im September 2018 gab es die erste offene Bühne. „Ich kannte noch ein paar Musiker aus der Gaststätte Heintze, wo es etwas ähnliches gab. Dazu hatte ich die nötige technische Ausrüstung parat, sodass es sofort losgehen konnte“ erzählt er. Auch Wirtin Di Pietro Naglieri war sofort begeistert. An der Debütveranstaltung haben seinerzeit zwei Künstler teilgenommen.

Nun, mehr als vier Jahre später, ist das Projekt stetig gewachsen. Die nächste offene Bühne steht am Samstag, 17. Dezember, an und schon jetzt hat Vogt sieben Zusagen:



Sebastian’s Projekt

Die glorreichen Halunken

Romeo‘s Pride

Marc Dahmen

Myriam-Chatharina Weyen

Thomas Bazzo

Guru

Dazu wird Vogt selbst auftreten. „Ich spiele Gitarre, singe und spiele ein wenig Schlagzeug. Wenn sich viele Künstler angekündigt haben, haben sie natürlich Vorrang. Ich stehe hin und wieder aber auch sehr gerne auf der Bühne“, erklärt er. Insgesamt kämen mittlerweile stets zehn bis zwölf Künstler jeglicher Musikrichtungen. „Es wurden immer mehr. Mittlerweile hatten wir schon um die 70 verschiedene Künstler aus der Region da“, erzählt Vogt.

Offene Bühne im König City: Vogt vermisst ein wenig den Zuspruch aus Bottrop

Die Musiker kommen aus umliegenden Städten, wie Dorsten, Gelsenkirchen oder Oberhausen, aber noch verhältnismäßig selten aus Bottrop selbst. „Das fehlt uns noch ein bisschen. Die Bottroper sind auf die Gladbecker Straße, die natürliche eine schöne Adresse ist, fixiert. Wir wünschen uns, dass auch mehr Menschen ins König City kommen“, sagt Vogt mit Blick auf Künstler und Gäste.

Nichtsdestotrotz ist der 53-Jährige stolz auf das, was sich in den vergangenen vier Jahren entwickelt hat. „Wir sind guter Hoffnung, dass die Hütte wieder voll wird“, sagt er. Die Corona-Pandemie konnte den Erfolg auch nicht bremsen. „Natürlich hatten wir zeitweise weniger Besucher, aber mittlerweile nimmt es wieder Fahrt auf.“ Im Winter rechnet Vogt mit rund 60 Besuchern, womit das König City bereits gut gefüllt wäre. „Im Sommer können die Gäste zudem draußen sitzen. Dann kommen noch mehr.“

Daumen hoch: Der Bottroper Norbert Vogt ist stolz auf das, was auf der offenen Bühne im König City entstanden ist. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Bottrop: Im König City gibt es auch monatliche „Hutkonzerte“

Beflügelt von dem Erfolg veranstalten Vogt und Di Pietro Naglieri zudem einmal im Monat sogenannte Hutkonzerte. Nach dem Auftritt eines Künstlers wird ein umgedrehter Hut unter den Zuschauern herumgereicht.

Dort wirft jeder einen Geldbetrag seiner Wahl rein, der den Künstlern am Ende zu Gute kommt. „Die Hutkonzerte finden immer an verschiedenen Tagen statt. Wir versuchen aber, diese ebenfalls samstags zu etablieren, wobei die offene Bühne Vorrang hat“, sagt Vogt.

Bottrop: So können Künstler im König City auftreten

Wer Interesse an der offenen Bühne oder den Hutkonzerten hat, wird auf der Facebookseite „König-City Bottrop Offene Bühne“ mit den neusten Informationen versorgt. „Künstler, die bei uns auftreten möchten, können uns dort eine Nachricht schreiben oder unter 02041 7793955 anrufen“, sagt Vogt. Zudem ist die Offene Bühne auch bei Instagram vertreten. Auch Künstler, die vorher noch nirgendwo aufgetreten sind, seien willkommen, betont der 53-Jährige.

Am Samstag, 17. Dezember, wird die Bühne im König City zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Los geht es um 19.30 Uhr, wobei das Ende offen ist. „Meist geht es bis ein Uhr in der Nacht“, erklärt Vogt, der natürlich auch wieder vor Ort sein wird. „In Bottrop gibt es immer weniger Kultur. Wir bieten Live-Musik im kleinen Rahmen und möchten so ein Stück davon am Leben erhalten.“

