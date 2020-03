Bottrop: Ölige Tücher entzünden sich vermutlich selbst

Bottrop Die Bottroper Feuerwehr rückt zu einem nächtlichen Einsatz ins Industriegebiet aus. Dort entdecken die Kräfte ein qualmendes Fass

Zu einem Brand musste die Feuerwehr am Samstag um 4.55 Uhr ausrücken. Ein Mitarbeiter eines Industriebetriebs an der Straße "Am Kruppwald" hatte die Wehr alarmiert, nachdem er in einer Werkshalle Rauch entdeckte.

Die Halle musste anschließend belüftet werden

Die vorgehenden Kräfte konnten als Ursache ein stark qualmendes, verschlossenes Fass ausmachen. Der Behälter wurde ins Freie gebracht und dort geöffnet. Im Fass befanden sich

mit Öl getränkte Reinigungstücher, die sich vermutlich selbst entzündet hatten.Der Inhalt wurde gelöscht. Die verrauchte Halle musste belüftet werden. Ein größerer Sachschaden entstand nicht.

Sowohl die Berufs- als auch die Freiwillige Feuerwehr war im Einsatz

Im Einsatz befanden sich 40 Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der

Freiwilligen Feuerwehren Boy, Vonderort und Altstadt. Der Einsatz war gegen

6.30 Uhr beendet.