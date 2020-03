Nun sitzen Bottrops Chöre doch wieder mit im Sängerboot des ruhrgebietsweiten „Sing! Day of Song“. Nachdem die WAZ vor zwei Tagen über die geplante eigene Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Bottroper Chöre (ABC) am 12. September und den Ausstieg aus dem Day of Song berichtet hat, wollte die Projektleitung der Großveranstaltung, die unter dem Dach der Ruhr Tourismus GmbH stattfindet, anscheinend doch die Bottroper Lücke schließen.

„Ich wurde angerufen und gefragt, ob dies das letzte Wort der ABC sei“, sagt Wolfgang Kronenberg. Und man würde sich freuen, wenn Bottrop wie auch in früheren Jahren Teil des Chorprojekts wäre, das vor zehn Jahren als Großveranstaltung der Kulturhauptstadt Tausende Chorsänger und andere Musikbegeisterte auf Straße und in Säle und Kirchen gelockt hätte. Die Ängste der hiesigen Organisatoren vor zuviel Papierkram und möglicherweise Kosten, auf denen man sitzenbleiben könnte, hätten die Day-of-Song-Macher nun zerstreuen können, so Kronenberg.

Zuschuss kann problemlos abgerufen werden

Nachdem sie von der Bottroper Entscheidung gelesen hatte, machte Astrid Sieper sofort Nägel mit Köpfen, wie es im Ruhrgebiet heißt. „Ich habe mit Wolfgang Kronenberg gesprochen und ihm gesagt, wie sehr wir die Absage bedauern und zugleich Wege aufgezeigt, die eine Bottroper Teilnahme am Day of Song vielleicht doch noch möglich machen, denn der Tag lebt ja vom Mitmachen möglichst aller Städte der Kulturhauptstadtregion von damals“, sagt die Koordinatorin des Projekts. Alle Städte und deren Chöre sollten das an diesem Tag das auf die Beine stellen, was ihnen möglich sei und dafür gebe es einen Zuschuss bis zu 3500 Euro und die Werbung auf Flyern, Plakaten, im Internet oder anderen Kanälen dazu, so Sieper.

Ob die Mittel nun für Technik, Bühnenaufbau, Honorare oder Saalmieten verwendet würden, bleibe den Machern vor Ort überlassen. Einzige Bedingung: Das Geld müsse nachweislich für die Organisation und die Durchführung des Programms am Day of Song eingesetzt werden, so die Projektleiterin.

Zum Programm gehört auch die aktive Teilnahme der Besucher

Für die hiesigen Akteure heißt das: Der Tag „Bottrop singt!“ kann so über die Bühne gehen, wie bereits geplant und wird dann als Teil des Day-of-Song-Programms in der Cyriakuskirche stattfinden. Der Kooperationsvertrag liegt der ABC bereits vor. Jetzt warten alle nur noch auf die endgültige Entscheidung auf der Jahreshauptversammlung des Dachverbandes Bottroper Chöre in gut zwei Wochen. „Ich bin mir sicher, dass die Entscheidung unter diesen Bedingungen positiv ausfallen wird - und wir auch jetzt wieder Teil des Day of Song sein werden“, sagt Wolfgang Kronenberg.

Programm und Teilnehmer werden auf jeden Fall rechtzeitig vor dem Sommer feststehen, damit alles ins große Programm des Day of Song Eingang findet und von dort auch beworben werden kann. Die Idee, in den Tag auch singbegeisterte Menschen einzubeziehen, die in keinem Chor organisiert sind, wird sich auf jeden auch mit „Bottrop singt!“ am Day of Song wie ein roter Faden durch das Programm ziehen.

Gemeinsame Chorveranstaltungen 2020

Neben zahlreichen Konzerten einzelner Bottroper Chöre gehören die „Bottroper Chortage“ vom 10. bis 17. Mai und „Bottrop singt!“ beim „Sing! Day of Song“ am 12. September zu den großen Gemeinschaftsveranstaltungen der Chöre in der Stadt.

Der Day of Song hatte nach dem fulminanten Auftakt im Kulturhauptstadtjahr 2010 ein wenig an Fahrt verloren. 2018 nahmen elf Städte aktiv teil. In diesem Jahr sollen es, wenn nach den Organisatoren geht, wieder 53 Orte auf der Region sein. Info: www.ruhr-tourismus.de.