Bottrop: Nicht angeleinter Hund bringt E-Bike-Fahrer zu Fall

Ein nicht angeleinter Hund ist in Bottrop mit einem E-Bike-Fahrer zusammengestoßen (Symbolbild).

Bottrop. Die Polizei sucht nach einem Mann, der seinen Hund in einem Park in Bottrop frei laufen ließ. Der Hund stieß mit einem E-Bike-Fahrer zusammen.

Die Polizei sucht einen Hundehalter, der am Sonntag gegen 12 Uhr in dem Bottroper Park „Am Kämpchen“ unterwegs war. Er ließ seinen Hund frei laufen, der dann mit einem E-Bike-Fahrer (60) aus Bottrop zusammenstieß. Der Fahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Der unbekannte Mann entfernte sich anschließend mit seinem Hund in einen angrenzenden Wald. An dem Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Bottrop: Beschreibung des flüchtigen Hundeführers liegt vor

Der Hundeführer wird so beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, braune lange Haare (zum Zopf gebunden), schwarzer Pullover, Sonnenbrille, Bart.

Hinweise von Zeugen nimmt das ermittelnde Verkehrskommissariat entgegen unter 0800 2361 111.

