Bottrop: Neuer Brabus erinnert an Firmengründer Buschmann

Hommage an den Firmengründer: Der neue Roadster „Brabus 750 Bodo Buschmann Edition 1 of 25.“

Bottrop. Mit einem Roadster erinnert die Bottroper Tuningschmiede Brabus an Firmengründer Bodo Buschmann. 2018 war er im Alter von 62 Jahren gestorben.

Die Bottroper Tuningschmiede Brabus wurde 1977 von Bodo Buschmann gegründet. Schon immer liebte er ein Mercedes-Benz-Modell ganz besonders: Den SL Roadster der 90er Jahre, von Brabus veredelt mit 582 PS und 772 Nm Drehmoment. Deshalb gibt es als Hommage an den 2018 verstorbenen Firmengründer ein limitiertes Sondermodell, das seinen Namen trägt: „Brabus 750 Bodo Buschmann Edition 1 of 25.“

Bottroper Ingenieure entwickelten „ein Supercar, wie Buschmann ihn heute fahren würde“

Das Ziel der Entwickler: ein Supercar, wie Buschmann ihn heute fahren würde: Stark, schnell, schwarz. Als Basis für dieses auf 25 Exemplare limitierte Sondermodell dient der Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ Roadster. Angetrieben wird der Zweisitzer von einem Achtzylinder-Biturbo mit 552 kW / 750 PS und 900 Nm maximalem Drehmoment. Von 0 auf 100 beschleunigt der 1,9 Tonnen schwere Wagen in 3,3 Sekunden, bei Tempo 315 wird der Motor elektronisch abgeriegelt.

Eine weitere Neuentwicklung sind die Dreispeichenräder, die die Keilform des Zweisitzers in ihrer Kombination aus 21 und 22 Zoll großen Felgen an Vorder- und Hinterachse betonen. Speziell darauf abgestimmt sind die Sportfedern. Zur Ausstattung gehören auch im Windkanal auf maximale aerodynamische Effizienz getrimmten Sicht-Carbon-Komponenten für die Karosserie.

Für den Antrieb entwickelten die Motoreningenieure zwei Spezial-Turbolader. Der Ladedruck, den sie produzieren, ist auf maximal 1,7 bar begrenzt. Dafür musste nicht nur die elektronische Ladedruckregelung neu programmiert werden. Mit Prüfstandsläufen und Testfahrten im Straßenverkehr und auf der Rennstrecke wurden auch neue Kennfelder für Einspritzung und Zündung ermittelt. Nach dem Umbau stehen 121 kW / 165 PS mehr und ein um 100 Nm erhöhtes Drehmoment bereit.

Die Edelstahl-Auspuffanlage mit vier Endrohren kann laut und leise sein. Die Abgasklappen sorgen für einen diskreten Sound in geschlossener „Coming Home“-Stellung oder eine vollen V8-Sound in der Position „Sport“. Das Neunganggetriebe wird das wahlweise automatisch oder manuell über die Schaltwippen am Lenkrad geschaltet. Der „Brabus 750 Bodo Buschmann Edition 1 of 25“ Roadster wird als Komplettfahrzeug für 400.435 Euro angeboten.

