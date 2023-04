Raub, Diebstahl, Betrug: Aktuelle Foto-Fahndungen in Bottrop

Bottrop. Aktuell laufen elf Fotofahndungen, mit denen die Polizei nach Tatverdächtigen in Bottrop sucht. Hier sind die Bilder der Beschuldigten.

Die Polizei fahndet derzeit nach elf Tatverdächtigen , die in Bottrop Straftaten begangen haben sollen.

, die begangen haben sollen. Die meisten haben Diebstahl begangen.

begangen. Das sind die aktuellen Fahndungsfotos von Bottroper Tatverdächtigen.

Die einen haben Parfüm gestohlen, die andere ein Snowboard im Alpincenter, mehrere sollen mit EC- oder Kreditkarten betrogen haben. Aktuell sucht die Polizei Recklinghausen mit Fahndungsfotos nach elf Tatverdächtigen, die Straftaten in Bottrop begangen haben sollen. Manche Taten liegen schon länger zurück. Hinweise nimmt die Polizei Recklinghausen unter der Nummer 0800 2361 111 entgegen.

Fahndungen in Bottrop: Nach diesen Personen sucht die Polizei

Versuchter Raub am 25. Februar, 1.15 bis 1.20 Uhr: Der Geschädigte wurde in den Nachtstunden nach einen Snapchat-Kontakt mit einer weiblichen Tatverdächtigen zu einem Parkplatz am Stadtrand von Bottrop gelockt. Hier wurde er von zwei maskierten Tatverdächtigen mit Pfefferspray attackiert und geschlagen. Nachdem es dem Geschädigten gelungen war, die Polizei zu verständigen, flüchteten die drei Tatverdächtigen mit einem weißen Fiat 500 ohne Beute vom Tatort. Das ist das Bild des Snapchat-Kontaktes:

Die Polizei fahndet nach dieser Frau. Foto: Polizei Recklinghausen

EC-Karten-Betrug am 7. November 2022, 12 bis 12.05 Uhr: Die unbekannte Tatverdächtige hob mit einer entwendeten EC-Karte in Bottrop Bargeld ab. Zuvor war einer 74-jährigen Bottroperin die Karte beim Einkaufen in einem Supermarkt auf der Gladbecker Straße gestohlen worden.

Die Polizei fahndet nach dieser Frau. Foto: Polizei Recklinghausen

Ladendiebstahl am 31. Dezember 2022, 12.45 bis 12.50 Uhr: Am Silvestertag 2022 kam es in einer Drogerie in der Bottroper Innenstadt am Altmarkt zu einem Ladendiebstahl verschiedener Parfümartikel. Der männliche Tatverdächtige wurde bei der Tat durch die Überwachungskamera aufgezeichnet.

Die Polizei sucht diesen Mann. Foto: Polizei

Diebstahl am 21. September 2022, 8.15 bis 8.20 Uhr: Durch die unbekannte Tatverdächtige wurde ein Mobiltelefon von der Ladentheke eines Kiosks entwendet.

Die Polizei sucht diese Kiosk-Diebin. Foto: Polizei

Diebstahl am 18. November 2022, 12 bis 12.05 Uhr: Ein unbekannter männlicher Tatverdächtiger entwendete zur angeführten Tatzeit in einem Drogeriemarkt in der Bottroper Innenstadt an der Hochstraße mehrere Herrenparfüms und wurde hierbei durch die Überwachungskameras aufgezeichnet.

Dieser Mann wird gesucht. Foto: Polizei

Diebstahl am 21. Oktober 2022, 14.20 bis 14.25 Uhr: Am Altmarkt in Bottrop hat ein unbekannter Mann am 21. Oktober des vergangenen Jahres Waren aus einem Regal und passierte den Kassenbereich einer Drogerie, ohne zu bezahlen.

Dieser Dieb wird gesucht. Foto: Polizei

Kreditkartenbetrug, Juni 2021: Bereits am Sonntag, 27. Juni 2021, stahl ein unbekannter Mann aus einem auf dem Gelände einer Spedition an der Straße An der Knippenburg in Bottrop geparkten Lkw eine Kreditkarte. Anschließend wurde mit der Kreditkarte an einem Geldautomaten an der Altenessener Straße in Essen Geld abgehoben. Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei nun nach dem Tatverdächtigen.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Diebstahl am 1. Oktober 2022, 23 bis 23.40 Uhr: Zur Tatzeit entwendete die unbekannte Tatverdächtige ein Snowboard aus dem Alpin-Center Bottrop. Das Sportgerät war in der Nähe der Restauration in einem dafür vorgesehenen Ständer abgestellt worden.

Diese Frau hat ein Snowboard im Alpin-Center gestohlen. Foto: Polizei

Diebstahl am 12. Oktober 2022, 11.50 bis 11.55 Uhr: Der unbekannte männliche Tatverdächtige entwendete aus einem Drogeriemarkt in der Bottroper Innenstadt Parfüm.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Tankbetrug am 30. August 2022, 20.20 bis 20.25 Uhr: Ein bislang unbekannter männlicher Tatverdächtiger betankte den Pkw an einer Tankstelle in Bottrop, Kirchhellener Straße. Im Anschluss verließ er das Tankstellengelände, ohne das Benzin bezahlt zu haben. Zudem waren die angebrachten Kennzeichen zuvor als gestohlen gemeldet worden.

Dieser Mann soll in Bottrop Benzin gestohlen haben. Foto: Polizei

Diebstahl am 10. August 2022, 2.40 bis 2.45 Uhr: Zur Tatzeit entwendete ein bislang unbekannter Tatverdächtiger aus einem Gartenhaus zwei Fahrräder. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Mit diesem Bild sucht die Polizei einen Fahrraddieb. Foto: Bottrop

