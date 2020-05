Der Nabu Bottrop fragt sich, wie dieser Jungfuchs am Kirchschemmsbach zu Tode kam.​

Natur und Umwelt Bottrop: Nabu will mehr zu einem totem Jungfuchs erfahren

Bottrop. Ein Jungfuchs mit durchgebissener Kehle ruft den Nabu Bottrop auf den Plan. Der möchte nun genau wissen, wie der Fuchs zu Tode kam.

Ein Jungfuchs mit durchgebissener Kehle ist am Mittwochmorgen am Kirchschemmsbach/ Nähe Bannizastraße im Eigen gefunden worden. Sehr zum Bedauern des Bottroper Naturschutzsbundes (Nabu): „Er hätte noch Unmengen von Mäusen gefressen, wäre er groß geworden. Füchse sind nämlich schöne und sehr nützliche Tiere und gehören in unsere Region.“

Nabu Bottrop hofft auf Spaziergänger, die etwas beobachtet haben

Den Nabu Bottrop interessiert, wie der Fuchs zu Tode kam. Das Tier sei nur wenige Wochen alt geworden. Da am Fundort viele Menschen morgens mit ihrem Hund spazieren gehen, hofft der Nabu darauf, dass vielleicht jemand etwas beobachtet hat. Die Stadt Bottrop sei informiert und kümmere sich. Wer Hinweise für den Nabu hat, kann sich hier melden: info@nabu-bottrop.de, 0160 90283646.