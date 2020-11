Das Modehaus Mensing ist insolvent. Nach der im Februar angemeldeten Insolvenz in Eigenverantwortung geht es jetzt richtig ans Eingemachte. Alle Mensing-Häuser einschließlich der Mensing-Holding in Bottrop sind von der Insolvenz betroffen, wie aus der Bekanntmachung des Amtsgerichts Essen vom Ende letzter Woche hervorgeht. „Die Insolvenz in Eigenverwaltung wurde aufgehoben, Sachwalter ist jetzt der Insolvenzverwalter, der Dortmunder Rechtsanwalt Dr. Schulte-Kaubrügger“, wie Geschäftsführer André Gunselmann auf Anfrage der WAZ bestätigt.

Mehr darf er zu diesem Zeitpunkt auch nicht sagen. Im Unternehmen vor allem im Stammhaus Bottrop rumort es. Wie aus Unternehmenskreisen zu erfahren war, geht der Geschäftsbetrieb zunächst bis Jahresende weiter. Solange werden auch die Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezahlt. Was dann kommt, weiß derzeit niemand. Hinter den Kulissen läuft allerdings die Suche nach einem Investor für das Unternehmen weiter, dass nach wie vor in der Branche einem guten Ruf genießt .

In Schieflage geraten war Mensing vor allem durch Verluste des Velberter Geschäfts in der 2019 neu eröffneten dortigen „Stadtgalerie“, die auch nach der Mensing-Eröffnung eine Baustelle geblieben wa r. Ende April hatte Mensing die Filiale Velbert geschlossen. Zu den Velberter Verlusten kam dann noch die Corona-Pandemie mit den verordneten Schließungen der einzelnen Geschäfte. Wie es nun bei Mensing weitergeht, entscheidet ab sofort der Insolvenzverwalter.

Mensing ist schon seit Monaten auf der Suche nach einem Investor. Mitinhaber Klaus Lesker, der bisher gemeinsam mit Gunselmann die Mensing-Anteile hält, hatte das bereits im Sommer bestätigt. Mensing brauche Geld, um das Online-Geschäft voranzubringen. „Das ist mit einer hohen Investition verbunden“, sagt er. „Mensing braucht deshalb eine Eigenkapital-Stärkung. Es ist aber schwer, Investoren zu finden. Modehäuser gehören nicht zu den bevorzugten Zielen von Private-Equity-Unternehmen.“