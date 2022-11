Bottrop: Matthias Reuter kommt wieder zum Spottwichteln

Bottrop. Satirische Weihnachtslyrik als Geschenk verpackt: So lässt sich die Kunst von Matthias Reuter beschreiben. In Bottrop ist es nun wieder so weit.

Matthias Reuter mal wieder mit einer Vorpremiere bei Passmanns – mit Klavier, Text und Gitarre testet er seinen weihnachtlichen Jahresrückblick in der Kultur-Kneipe an der Kirchhellene Straße. Denn der Dezember ist ja der Rudolph unter den Monaten: entweder man stößt aufs alte Jahr an, aufs Neue oder auf Weihnachten: eine rote Nase hat man in jedem Fall. Dafür sollte man sich aber im Dezember auch die Zeit nehmen.

Satirische Weihnachtslyrik - Aus Schrottwichteln wird Spottwichteln

So kümmert sich Matthias Reuter um satirische Weihnachtslyrik und Lieder und blickt gleichzeitig auf die Ereignisse des Jahres zurück. Alles an einem Abend. Mit Kabarett, Klavier und Geschenkpapier. Denn Spott sollte man schön verpacken. Sonst ist er bloß Gemecker. Da gilt die gute alte Schrottwichtel-Regel: wenn Du etwas loswerden willst, dann mach lieber eine goldene Schleife drum. Darum verteilt Reuter selbstgemachte Spottwichtelgeschenke an alle, die sich darüber freuen. Und an die anderen auch.

Sonntag, 4. Dezember, 17 Uhr, Passmanns, Kirchhellener Straße 57. Karten gibts im Passmanns oder auf passmanns-bottrop.de.

