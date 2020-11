Bottrop: Mann schlägt Autoscheibe ein – Zeuge ruft Polizei

Bottrop. Ein mutmaßlicher Autoaufbrecher, beobachtet in Bottrop an der Hasenhegge, kann trotz Fahndung flüchten. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

An der Hasenhegge in Bottrop hat ein aufmerksamer Zeuge am Montagabend einen mutmaßlichen Autoaufbrecher beobachtet. Der Zeuge rief die Polizei, nachdem ein unbekannter Mann gegen 22 Uhr eine Scheibe an einem schwarzen Peugeot eingeschlagen hatte. Gestohlen wurde nichts.

Der Verdächtige trug eine dunkle Kappe

Der Täter konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung flüchten. Er wird so beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, normale bis schmächtige Figur, bekleidet mit einem dunklen Oberteil und einer hellen Hose. Er trug eine dunkle Kappe.

Zeugen melden sich bei der Polizei unter 0800 2361 111.

