Festnahme: Mann läuft mit Messer durch Bottroper Innenstadt

Bottrop. Ein Mann ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit gezücktem Messer durch die Bottroper Innenstadt gelaufen. Er bettelte um Alkohol.

Die Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 32-Jährigen in Bottrop festgenommen. Der Mann war mit gezücktem Küchenmesser durch die Innenstadt gelaufen.

Die Beamten waren nach einem Notruf um 1.54 Uhr am Sonntagmorgen ausgerückt: Eine männliche Person lief durch die Stadt, bettelte Leute um Alkohol an und hatte dabei ein Küchenmesser in der Hand. Er habe nicht bedroht oder genötigt, so die Recklinghäuser Polizei-Leitstelle, aber für die Leute natürlich bedrohlich gewirkt.

Der 32-Jährige wurde am ZOB festgenommen. Es wurden später 2,6 Promille bei ihm gemessen. Er befand sich am Sonntag in Schutzgewahrsam und sollte nach der Ausnüchterung wieder freigelassen werden.

