Bottrop: Lkw hing unter Bahnbrücke - Straße ist gesperrt

Bottrop. Ein Lkw ist unter der Brücke an der Prosperstraße in Bottrop stecken geblieben. Das behinderte den Auto- und den Bahnverkehr am Freitagvormittag.

Donnerstagabend, kurz vor 18 Uhr, ging die Meldung bei der Polizei ein: Ein Lkw ist auf der Prosperstraße havariert. Tatsächlich ist der Lkw unter der Bahnbrücke zwischen Ostring und Knappenstraße hängen geblieben. Das hat am Freitag Folgen für den Straßen-, Bahn- und Busverkehr.

Um 11.30 Uhr meldete ein Bahnsprecher: Die Bahnstrecke ist wieder freigegeben. Die Straße blieb aber noch gesperrt. Die Stadt warte vor einer Freigabe noch auf eine weitere Brückenuntersuchung, sagt Stadtsprecher Andreas Pläsken auf WAZ-Anfrage.

Brücke Prosperstraße Bottrop: Durchfahrt für Autos gesperrt

Deshalb hat die Stadt Umleitungen sind über die Knappenstraße, den Ostring und über die Devensstraße eingerichtet. Auf der Devensstraße staute sich der Verkehr ebenso wie auf der Knappenstraße.

Die Prosperstraße in Bottrop ist seit Donnerstagnacht gesperrt. Das führt zu Staus und Umleitungen. Foto: Liebfried / WAZ

Am Morgen meldete die Bahn, dass der Zugverkehr stark eingeschränkt war, weil nur ein Gleis befahrbar war. Das bedeutet für die S 9: Die Züge der Linie S 9 Richtung Recklinghausen Hbf endeten und begannen in Essen Hbf. Die Züge Richtung Haltern am See endeten und begannen in Bottrop Hbf. Zwischen den Hauptbahnhöfen Recklinghausen und Bottrop sowie zwischen Haltern am See und Bottrop Hbf wurde ein Busnotverkehr eingerichtet.

Die Züge des RE 14 verkehrten bis kurz vor Mittag zwar auf dem Regelweg zwischen Essen Hbf und Borken/Dorsten. Es kam aber zu Verspätungen und Teilausfällen. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Essen Hbf und Dorsten wurde eingerichtet.

Nach Angaben des Busbetreibers Vestische müssen die Linien 262, 263 und 268 zwischen den Haltestellen Prosperstraße/Ostring und Knappen-/Prosperstraße eine Umleitung fahren über Devens- und Brakerstraße sowie An der Knippenburg. Die Vestische schätzt, dass die Störung bis 16 Uhr dauern wird.

Bahnsprecher: „Können erst gegen Mittag sagen, wie es weiter geht“

Ein Bahnsprecher sagte am Morgen, dass der Lkw weiterhin unter der Brücke feststecke und zunächst entladen werden müsse, bevor er geborgen werden könne. Erst wenn der Lkw weg sei, könne die Bahn genau untersuchen, welche Schäden an der Brücke entstanden sind. Das Eisenbahnbundesamt habe inzwischen grünes Licht für die Wiederaufnahme des Bahnbetriebes gegeben, meldete ein Bahnsprecher am Mittag. Auf der Bahnstrecke seien „keine großen Schäden entstanden“. Es werde aber noch dauern, bis die Züge wieder pünktlich fahren könnten.

Die Stadt prüft jetzt, ob sie derartige Unfälle mit dem Aufbau von Höhenbegrenzern verhindern lasse, sagt Stadtsprecher Andreas Pläsken. So würden Lastwagenfahrer schon vor der Brücke aufgeschreckt, bevor sie sich unter der Brücke festfahren. Mit solchen Höhenbegrenzern hatte die Stadt auch das zeitweilige Lkw-Fahrverbot auf der Stenkhoffstraße durchgesetzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop