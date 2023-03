Bottrop: Lkw-Fahrer kollidiert mit Brücke und fährt weiter

Die Polizei sucht einen Lkw-Fahrer, der in Bottrop gegen eine Brücke gefahren ist.

Bottrop. Ein Lkw-Fahrer ist am Sonntagabend mit einer Brücke auf der B224 in Bottrop kollidiert. Er hat Fahrzeugteile verloren und fuhr weiter.

Ein Lkw-Fahrer ist am Sonntagabend ist am Sonntagabend gegen 19.20 Uhr mit einer Brücke (Güterzugstrecke) auf der Brauckstraße (B224) in Fahrtrichtung Essen kollidiert. Beim Vorbeifahren blieb er mit der linken Dachseite des Aufliegers hängen und riss sich die Wandplane samt Stahlverstrebung ab. Anschließend fuhr er weiter.

Die Feuerwehr half nach der Unfallaufnahme bei den Aufräumarbeiten. Ein Abschlepper nahm die Fahrzeugteile mit. Über die Aufschrift auf der Plane ergaben sich Hinweise auf die Firma, welcher der Lkw-Auflieger gehört – der Lkw-Fahrer ist aber noch nicht identifiziert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. An der Brücke entstand kein größerer Schaden.

