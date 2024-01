Bottrop: Kundgebung gegen Rechts startet um 11 Uhr

Das Bündnis Buntes Bottrop ruft am Samstag, 20. Januar, ab 11 Uhr zur Kundgebung am Altmarkt auf. Auch im Mai 2021 war das Bündnis mit dem Banner „Gegen rechte Hetze“ auf die Straße gegangen.

Bottrop „Für eine offene und menschenfreundliche Gesellschaft“ lautet das Motto der Kundgebung in Bottrop. Ein Hauptredner ist OB Bernd Tischler.

Der Aufruf zur Kundgebung gegen Rechts durch das Bündnis Buntes Bottrop ist in den sozialen Netzwerken vielfach geteilt worden. Gemessen daran dürfte es voll werden, wenn die Demonstration für eine offene und menschenfreundliche Gesellschaft am heutigen Samstag um 11 Uhr am Altmarkt startet. Wir sind dabei und berichten fortlaufend an dieser Stelle.

Am Freitagabend haben rund 13.000 Menschen gegen Rechts in der Bochumer Innenstadt protestiert – deutlich mehr als erwartet. Die Veranstalter hatten die Proteste zunächst für 1000 Teilnehmer angemeldet. In Bottrop ist die Kundgebung für 500 Menschen angemeldet.

Bündnis Buntes Bottrop: „Nie wieder ist jetzt!“

„Nie wieder ist jetzt! Die Geschichte darf sich nicht wiederholen. Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem wir uns gemeinsam gegen dieses rechte Gedankengut stellen müssen und uns mit den betroffenen Menschen solidarisieren müssen“, so hatte es Bündnis-Sprecherin Andrea Multmeier im Vorfeld formuliert.

Einer der Hauptredner auf der Kundgebung wird Oberbürgermeister Bernd Tischler sein. Es sei ein dringendes Anliegen der Stadt, sich für Demokratie und gegen extremistische Ideologien stark zu machen.

Anlass der Kundgebung ist das Bekanntwerden eines geheimen Treffens von Rechtsextremen und AfD-Mitgliedern in Potsdam, öffentlich gemacht durch das Recherchenetzwerk Correctiv. In verschiedenen Städten, darunter Essen und Köln, sind als Reaktion darauf bereits Tausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Gleichzeitig wird über ein Verbot der AfD debattiert.

Wir haben den Bottroper Fraktionsvorsitzenden der AfD, Patrick Engels, um eine Stellungnahme zu der Konferenz in Potsdam gebeten. Er antwortet uns mit einem Youtube-Video von sich selbst, in dem er darauf hinweist, dass er nicht in Sippenhaft genommen werden wolle mit AfD-Politikern, die ihm persönlich unbekannt seien.

Engels geht auch auf den umstrittenen Begriff der Remigration ein. Er sagt im Video unter anderem: „Die Städte ächzen unter der Last der ihnen zugewiesenen Flüchtlinge und selbst Bundeskanzler Olaf Scholz sagt im Oktober dem Spiegel, dass wir endlich im großen Stil abschieben müssen.“ (bezogen auf die, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben, Anm. d. Red.). Engels: „Remigration halt, nicht mehr und nicht weniger.“

Der Bericht wird aktualisiert.

