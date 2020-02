Ausstellung Bottrop: Künstler zeigen den Alltag in ihren Werken

Bottrop. Die Mitglieder des Kunstkreises Atelier haben sich mit dem gar nicht immer so grauen Alltag befasst. Das Ergebnis zeigen sie in einer Ausstellung

„Alltäglichkeiten - Rituale des Alltags“ – so lautet der Titel der neuen Ausstellung des Kunstkreises Atelier, die am Sonntag, 16. Februar im Freizeithaus des Revierparks eröffnet wird. Den Alltag als Thema künstlerisch umsetzen? Manch einem Mitglied des Kunstkreises sei das zunächst langweilig vorgekommen, heißt es in der Ankündigung der Ausstellung. Dann hätten sie jedoch die Herausforderung angenommen, diese Behauptung zu widerlegen. Das Ergebnis zeigen sie nun.

Zunächst einmal heiße es ja der Alltag sei „grau” und habe keine Spur von Abwechslung oder Interessantem zu bieten. Die Routine, die Wiederholungen, die Pflicht (Schule, Beruf, Haushalt), Zeitdruck und manchmal auch Stress bestimmen den täglichen Rhythmus. Die positiven Aspekte des Alltags werden dagegen weitgehend nicht mehr realisiert und seien doch bemerkenswert. Der viel gelobte Urlaub vom Alltag ist nur deshalb so schön, weil man weiß, er währt nicht ewig und danach kann man wieder ganz entspannt zu seinen vertrauten Alltagsgewohnheiten zurückkehren – all das wollen die Künstler in ihren Werken zum Ausdruck bringen.

Künstler sind überzeugt, dass der Alltag gar nicht so grau ist

Die Bilder dieser Ausstellung schildern Szenen der einen wie der anderen Sichtweise; einerseits den Stress im morgendlichen Berufsverkehr, andererseits die Zeitung lesende Rentnerin mit Katze beim gemütlichen Frühstück. Ein anderes Beispiel erzählt von der Hausarbeit, Wäsche wurde gewaschen und hängt nun flatternd auf dem Balkon, auf einem anderen Bild wartet eine junge Frau ganz relaxed auf ihre fertige Wäsche im Waschsalon. Dem Thema Essen sind Bilder von der Gemüseauswahl über die Zubereitung bis zur Mahlzeit gewidmet.

Auch die kleinen unspektakulären Freuden des Alltags wie die regelmäßigen Treffen im Verein, im Familien- oder Freundeskreis zu Hause oder in der Gaststätte sind beliebte Motive der Malerei. „Diese Ausstellung führt uns vor Augen, der Alltag ist keineswegs grau und überhaupt nicht langweilig“, so die Überzeugung der Künstler, nachdem sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. .

Die Ausstellung öffnet am Sonntag, 16. Februar um 11 Uhr im Freizeithaus des Revierparks, Bottroper Straße 322 in Oberhausen. Die Werke sind dort zu sehen bis zum 26. März. Der Eintritt ist frei.