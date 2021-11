Bottrop-Kirchhellen: Auto gerät während der Fahrt in Brand

Bottrop-Kirchhellen. Eine Mercedes-Limousine hat während der Fahrt Bottrop-Kirchhellen Feuer gefangen. Der Fahrer konnte das Auto noch am Straßenrand abstellen.

In Bottrop Kirchhellen, auf der Ecke Bottroper Straße/Im Nieland, ist am Mittwochabend gegen 18 Uhr während der Fahrt eine Mercedes-Limousine in Brand geraten. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch an den Fahrbahnrand lenken und sich mit dem Beifahrer in Sicherheit bringen.

Autobrand in Kirchhellen: Keine Verletzten

Als die Feuerwehr mit zwei Löschfahrzeugen an Ort und Stelle eintraf, wurde der Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Während der Löscharbeiten war die Straße in beide Richtungen gesperrt.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden, weitere Fahrzeugen wurden nicht beschädigt. Personen wurden nicht verletzt.

