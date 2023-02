Bottrop: KG 13 feiert Prunksitzung mit Wolfgang Trepper

Die traditionelle Prunksitzung der KG 13 fand wieder im ausverkauften Story Eventhouse in Bottrop statt.

Bottrop. Ausverkauftes Heimspiel für das Stadtprinzenpaar vor 570 Gästen: Der Sitzungskarneval der KG 13 ist zurück mit Künstlern von Duisburg bis Köln.

13 Tage vor dem Rosenmontag ist in jedem Jahr ein besonderes Datum im Kalender des Bottroper Karnevals. Traditionell findet an diesem Abend die Prunksitzung der KG 13 statt. Nach der Corona-Zwangspause in dieser Session endlich wieder im mit 570 Gästen ausverkauften „Story Eventhouse“.

Präsident Jens Reinges forderte die Narren auf, die Zeit zu genießen und „darauf zu achten, was wir haben, und nicht, was wir nicht haben.“ Das besondere Highlight dieses Abends war sicherlich der Auftritt des Bottroper Stadtprinzenpaares. Dirk IV. (Schulzke) und Christina II. (Wienforth) genossen mit ihren Adjutanten Martin Erdmann und Andreas Braun den euphorischen Empfang bei ihrem „Heimspiel“ vor der eigenen Karnevalsgesellschaft.

Man würde „nach Hause kommen“ sagte die sichtlich gerührte Prinzessin. In ihrer Proklamation unter dem Sessionsmotto „Wir mit Herz für euch“ wollen der Feuerwehrmann und die Bankkauffrau den Karneval, der ihnen ans Herz gewachsen sei, in die Zukunft tragen und die 5. Jahreszeit unvergesslich machen.

Ihren Vortrag beenden die Tollitäten mit „Bottrop, wir lieben dich.“ Begleitet wird das Prinzenpaar von der bei den Plattdütschen „ausgeliehenen“ Tanzgarde, die neben dem Gardetanz auch ihren Showtanz in indischen Kostümen „Marke Bollywood“ präsentierte. Die Künstler des Abends repräsentierten den rheinischen Karneval von Köln bis Duisburg. Die Düsseldorfer „Swinging Funfares“ brachten mit ihren mitreißenden Liedern sofort Stimmung in den Saal, rissen die Leute von den Stühlen, nicht nur mit Karnevalshits wie „Leev Marie“, sondern auch mit rockigen Sounds „Verdamp lang her“ oder „An Tagen wie diesen.“

Beim Komiker Kai Kramosta als Handwerker Peters im Blaumann mit Helm wurde es dann eher rustikal. Der Handwerker hat auch ein lockeres Mundwerk, repariert schlechte Stimmung, montiert gute Laune und beendet den „Lachkräftemangel.“ Ein Malocher aus dem Ruhrgebiet sei ihm lieber als drei Studierte, verkündete der „Vorsitzende der anonymen Schwarzarbeiter.“ Gesundheitsminister Lauterbach attestierte er eine Lebensfreude wie einem Schalker in der Dortmunder Kurve.

Heimspiel für das Stadtprinzenpaar Dirk IV. und Christina II. aus der KG 13. Beim Einzug der Majestäten ins Story Eventhouse stand das gesamte Publikum auf. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die erste Rakete des Abends holte sich die Kölner Tanzgruppe „De Höppemötzjer.“ Etwa 30 Tänzerinnen und Tänzer sprangen über die Bühne, schlugen Salto, wirbelten umher „alles dreht sich, alles bewegt sich“. Irgendwo fliegen immer Mädchen durch die Luft, werden hoch gehoben, gedreht und geschleudert. Die zweite Rakete heimste Wolfgang Trepper ein.

Der Duisburger Kabarettist, regelmäßiger Gast bei „Nuhr im Ersten“, regte sich wie gewohnt auf, meckerte lautstark herum und schreckte auch vor derben Bemerkungen nicht zurück, als er über deutsche Schlagerstars und ihre „schwachsinnigen“ Texte herzog. Viel Zustimmung gab es für seine pointierten Erinnerungen an samstägliche Baderituale mit der gesamten Familie nacheinander im gleichen Badewasser oder die mühsame Reparatur von Kassettenbändern vor Beginn der „Hitparade.“

Trepper konnte laut und böse werden und wies Zwischenrufer zurecht: „Hier ist keine Waldorfschule, wo du mitdiskutieren kannst.“ Die feststehende Regel lautet: „Ich bin lustig und du hältst die Schnauze.“ Das Programm beschlossen die „Big Maggas“, laut Aufschrift auf dem Tourbus „die schönste Boygroup der Welt.“ Sie kombinieren handgemachte Musik mit schrägen Showeinlagen.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop