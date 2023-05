Bottrop: Katholische Stadtkirche trauert um Rita Brauckmann

Bottrop. Die ehemalige Vorsitzende des Katholikenrats in Bottrop ist verstorben. Ihr lag die ökumenische Zusammenarbeit am Herzen.

Die ehemalige Vorsitzende des Katholikenrats in Bottrop, Rita Brauckmann, ist nach langer Krankheit im Alter von 79 Jahren verstorben.

In ihrer Amtszeit von 2002 bis 2014 war ihr Einsatz für die Lesewand herausragend, die im Rahmen eines Lokalprojektes von „Ruhr 2010“ am damaligen Katholischen Stadthaus angebracht wurde, so die Gemeinde St. Cyriakus in ihrem Nachruf. Als ideenreiche, tatkräftige Christin setzte sie sich auch für die Belange der Frauen ein und war Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) im Stadtdekanat Bottrop. Sie initiierte die Aktion „Frauenleben in Krieg und Frieden“, bei der Frauen aus ihrem Leben in Kriegs- und Vertreibungszeiten berichteten.

Der Bottroper Rat verlieh Rita Brauckmann die Stadtplakette

Auch die ökumenische Zusammenarbeit und das gemeinsame Glaubenszeugnis der Kirchen lag ihr sehr am Herzen. Für dieses und ihr Engagement in der Stadtgesellschaft verlieh ihr der Rat der Stadt Bottrop die Stadtplakette. Die Bottroper Stadtkirche wird Rita Brauckmann in guter Erinnerung behalten und ist mit ihrer Familie in diesen Tagen der Trauer verbunden.

Die Trauerfeier am Mittwoch, 17. Mai, um 13.30 Uhr auf dem Westfriedhof halten auf Wunsch der Verstorbenen Pfarrerin Anke Büker-Mamy und Propst Dr. Jürgen Cleve in ökumenischer Verbundenheit.

Lesen Sie auch diese Berichte aus Bottrop:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop