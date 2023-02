Bottrop: Karnevalskirmes zum ersten Mal mit Security-Dienst

Bottrop. Mehr Sicherheitspersonal, dazu Polizei, Ordnungsdienst und neue spektakuläre Fahrgeschäft: Alle Infos zur ersten Karnevalskirmes nach Corona.

Auf der Karnevalskirmes wird zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein privater Sicherheitsdienst zum Einsatz kommen. Das teilten die Platzmeister Wolfgang Felich und Jonas Kapica mit. Zusätzlich sollen der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) und die Polizei für Recht und Ordnung sorgen. Damit wird die Innenstadt von Donnerstag, 16. Februar, bis Rosenmontag, 20. Februar, von der Personalstärke so sicher aufgestellt sein wie lange nicht.

Der traditionelle Fassanstich wird am Donnerstag um 15 Uhr wieder vor der Martinskirche stattfinden. Zu Gast sind Oberbürgermeister Bernd Tischler und das amtierende Stadtprinzenpaar. Ab diesem Zeitpunkt ist der Sicherheitsdienst bis zum Ende der Kirmes um 22 Uhr im Einsatz. Am Freitag, Samstag und Sonntag beginnt dessen Arbeitstag mit Einbruch der Dämmerung. An Rosenmontag dauert ihr Dienst von 11 bis 22 Uhr. Der Grund für ihre Premiere? „In den zurückliegenden Jahren ist es vermehrt zu Zwischenfällen gekommen“, sagt Jonas Kapica.

Lesen Sie weitere Berichte aus Bottrop:

Noch zu frisch ist die Erinnerung an die Herbstkirmes im vergangenen September. Bei einer Messerstecherei wurde ein Jugendlicher schwer verletzt. Derartige Meldungen sollen sich nicht wiederholen. Die Platzmeister hoffen auf eine abschreckende Wirkung. Denn zusätzlich zum neuen Sicherheitsdienst sollen wie in der Vergangenheit von Donnerstag bis Rosenmontag der KOD mit seinen Mitarbeitern und die Polizei mit Streifen dafür Sorge tragen, dass sich alle Besucher vernünftig benehmen und niemand über die Stränge schlägt.

Vor allem an Rosenmontag ist erfahrungsgemäß Vorsicht geboten. „Dann kommen die Menschen vom Umzug und sind teilweise alkoholisiert“, sagt Wolfgang Fehlich. „Ein gewisses Aggressionspotenzial ist da.“ An Rosenmontag werden deshalb rund um den Zug und anschließend in der Innenstadt zwischen 30 und 40 Polizisten unterwegs sein.

Bottroper Kirmes: „Extrem“ ist das neue spektakulärste Fahrgeschäft

Laut und schön wird es am Freitag um 21 Uhr. Dann wird das traditionelle Feuerwerk vom Dach des ehemaligen Commerzbank-Gebäudes an der Osterfelder Straße gezündet. Insgesamt dürfen sich die Besucher über ca. 70 Schausteller freuen, davon sieben Großfahrgeschäfte.

+++ Nachrichten aus Bottrop direkt ins Postfach: Hier geht es zum Bottrop-Newsletter +++

Der Aufbau der ersten Karnevalskirmes nach der Corona-Pandemie beginnt am kommenden Montag auf dem Berliner Platz, der dann für den Verkehr gesperrt wird. Auf der Fläche finden Platz etwa der „Break Dance“, ein Autoscooter und die Achterbahn „Crazy Jungle“. Am Dienstag, 8 Uhr, erfolgt die Sperrung der Osterfelder Straße zwischen ZOB und Pferdemarkt. Dort werden der „Love Express“, „Disco Dance“ und, zum ersten Mal in Bottrop, der „Dance Jumper“ aufgebaut. Dieses Fahrgeschäft besitzt zwölf Gondeln mit je zwei Sitzen, die sich drehen und wippen.

Eine Neuerung heißt „Extrem“. „Spektakulär“, sagt Wolfgang Felich und Jonas Kapica nennt es „ein Höhepunkt der Kirmes“. Dieses 40 Meter hohe Großfahrgeschäft wird am Altmarkt aufgebaut. Die Gondeln drehen sich um die eigene Achse, bei Geschwindigkeiten von rund 120 Stundenkilometern. Es wirken Kräfte von vier g. Das bedeutet: Besucher werden mit der vierfachen Erdbeschleunigung in den Sitz gepresst.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop