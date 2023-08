Bottrop: Junger Mann fasst einer Essenerin (17) an die Brust

Nachdem sie am ZOB in Bottrop ausgestiegen war, ist eine junge Essenerin (17) sexuell belästigt worden.

Bottrop. Am Berliner Platz in Bottrop ist eine 17-Jährige sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht jetzt mit einer Beschreibung nach dem Täter.

Die Polizei sucht nach einem jungen Mann, der am Freitagmorgen in Bottrop am Berliner Platz einer 17-Jährigen an die Brust gefasst hat.

Die Jugendliche aus Essen war gegen 6.50 Uhr aus dem Schnellbus 16 am ZOB Bottrop ausgestiegen – genau wie der gesuchte Mann. Auf dem Weg zum Bahnhof soll der Mann die 17-Jährige dann an einer Ampel begrapscht haben. Die Jugendliche lief daraufhin weiter in Richtung Bahnhof – der Mann stellte sich an eine Haltestelle. Wenig später informierte die 17-Jährige die Polizei.

Der gesuchte Mann wird so beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, breite Statur, braune Haare. Wer Hinweise zu dem Vorfall selbst oder dem Tatverdächtigen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Kontakt: 0800 2361 111.

