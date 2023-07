Bottrop ist Fußballweltmeister: Mädchenteam holt den Titel

V for Victory: Das Mädchenteam der „Bottrop High“ in Gambia ist Weltmeister.

Bottrop. 30 Mädchen in Blau und Weiß feiern in Marokko. Das Team der „Bottrop High“ aus Gambia hat den Weltmeistertitel bei der Schülerinnen-WM geholt.

Bottrop ist Fußball-Weltmeister! Das Mädchenteam der Bottroper Highschool in Gambia hat am Freitag bei der Schülerinnen-WM in Marokko als Vertretung ihres Landes das Finale gegen Burkina Faso mit 2:0 gewonnen. Zum ersten Mal überhaupt hat ein gambisches Team bei einer Fußball-Weltmeisterschaft der Schulen einen Titel geholt. Einmal hatte es das „Team Bottrop“ ins Finale geschafft.

Der Verein „Kinderdorf Bottrop in Gambia“ engagiert sich seit 1985 für Kinder und Jugendliche im westafrikanischen Land Wesentlicher Bestandteil der Aufbauarbeit des Bottroper Vereins ist der Aufbau einer Berufskollegs gewesen. Die „Bottrop Technical Senior Secondary School“ oder kurz: Bottrop School wurde vom Verein „Kinderdorf Bottrop in Gambia“ 2017 an den Staat übergeben. Die Schule verwendet die Farben der Stadt Bottrop, Blau und Weiß.

