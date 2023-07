Bottrop ist deutscher Meister beim Einbau von Wärmepumpen

Bottrop. 1796 Neubauten gab es in Bottrop von 2017 bis 2021, in 1064 wurden Wärmepumpen eingebaut. Das ist ein Rekordwert in Deutschland.

Bottrop ist Deutschlands Spitzenreiter beim Ausbau von Wärmepumpen. 59,2 Prozent aller Neubauten in der Ruhrgebietsstadt werden mit Umwelt- bzw. Geothermie beheizt. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Energieunternehmens Enpal hervor. Dafür wurde der Anteil an eingebauten Wärmepumpen in Neubauten in deutschen Städten zwischen 2017 und 2021 ermittelt und miteinander verglichen. In diesem Zeitraum gab es in Bottrop 1796 Neubauten, in 1064 von ihnen wurden Wärmepumpen eingebaut.

In den Top 10 des Rankings ist auch Hagen gelandet (Platz 6: 44,6 Prozent), knapp dahinter auf Platz 11 liegt Herne mit noch 38,5 Prozent. Laut Dr. Wolfgang Gründinger von Enpal zeigt die Untersuchung, dass der Trend beim Ausbau von Wärmepumpen trotz bestehender Verunsicherungen um die Gesetzeslage und mögliche Förderungen generell nach oben geht.

