Bottrop: Inzidenzwert laut RKI 52,7, Krisenstab tagt

In unserem Newsblog berichten wir fortlaufend über aktuelle Ereignisse, Infizierten-Zahlen und Entwicklungen rund um die Corona-Krise in Bottrop. Den Covid-19-Newsblog für Deutschland finden Sie hier.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut für Bottrop bei 52,7 (Stand 19. Oktober, 0 Uhr). Damit zählt auch Bottrop zu den Risiko-Gebieten

liegt laut für Bottrop bei (Stand 19. Oktober, 0 Uhr). Damit zählt auch Bottrop zu den Risiko-Gebieten Am Montagvormittag tagt der Krisenstab der Stadt Bottrop. Es wird erwartet, dass er noch am Montag weitere Maßnahmen verkündet.

der Stadt Bottrop. Es wird erwartet, dass er noch am Montag verkündet. Gastronomen könnten sich mit einer Sperrstunde arrangieren.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++

Im Folgenden lesen Sie das neueste Update aus Bottrop:

Corona in Bottrop: Montag, 19. Oktober

Nachdem die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro Einwohner in Bottrop laut Bezirksregierung am Sonntag leicht unter die erste Warnstufe von 35 gesunken (31,5) war, meldete das Robert-Koch-Institut am Montag einen deutlichen Anstieg: Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 52,7 ist Bottrop demnach zum Risikogebiet geworden. Insgesamt zählt das RKI in Bottrop 470 Fälle.

Für Risikogebiete sieht die Landesregierung NRW grundsätzlich diese Maßnahmen vor: Bei Veranstaltungen sind maximal 100 Personen zulässig (Ausnahmen auf Basis eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzeptes möglich); es gilt eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr; an Festen „aus herausragendem Anlass“ außerhalb einer Wohnung dürfen höchstens zehn Personen teilnehmen; in der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Gruppen von höchsten fünf Personen treffen, zudem Familien und Personen zweier Hausstände. Die Maskenpflicht wird ausgeweitet.

Mit einer Sperrstunde ab 23 Uhr könnten sich Gastronomen in Bottrop arrangieren, hieß es bereits am Wochenende. So hatte Katharina Hermenau vom König-Pilsener Bierhaus bereits eine eigene Sperrstunde ausgerufen: unter der Woche ab 22 Uhr, am Wochenende um Mitternacht. Die Hygienmaßnahmen, die die Wirte umsetzen, werden von den Gästen in der Regel akzeptiert.

Lesen Sie hier alle Informationen rund um das Coronavirus in der Nachbarschaft: