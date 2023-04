Bottrop: Ingo Anderbrügge kommt zu „Hermanns Heimspiel“

Sein größter Triumph: Ingo Anderbrügge stemmt am 21. Mai 1997 den UEFA-Cup in den Mailänder Nachthimmel.

„Eurofighter“ Ingo Anderbrügge sowie Werner Hansch und Tibor Meingast erinnern sich an den Schalker UEFA-Cup-Sieg 1997. Sie sind zu Gast im Hürter.

Es wird ein Talk mit vielen emotionalen Momenten, mit einem „Knallbonbon“: So jubelte Werner Hansch über den Elfmeter, den Ingo Anderbrügge 1997 im UEFA-Cup-Finale gegen Inter Mailand ins Netz donnerte. Der Schalker Eurofighter und der Kultmoderator sind am Montag, 22. Mai, zu Gast bei „Hermanns Heimspiel bei Hürter“.

Mit ZDF-Reporter Tibor Meingast erinnern sie sich an den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Und natürlich werden die drei Fußballexperten mit Moderator Hermann Beckfeld auch über das Bundesliga-Finale fünf Tage später sprechen, über den Kampf der Königsblauen gegen den Abstieg, über die Zukunft der Schalker. Und auch über die Situation bei den Dortmunder Borussen.

Ingo Anderbrügge schoss schließlich auch Tore für den BVB. Ingo Anderbrügge, der Eurofighter, hatte schon beim 3:0 Sieg im Auftaktspiel gegen Roda Kerkrade getroffen, war bei den Schalker Anhängern nicht nur wegen seiner Torgefährlichkeit beliebt. In 294 Bundesligaspielen für die Königsblauen erzielte er 54 Tore, in 108 Begegnungen in der 2. Liga brachte er es auf 42 Treffer. Heute führt der Ex-Bundesligaprofi seine Fußballfabrik. Aus einer klassischen Fußballschule mit festem Standort hat sich eine der größten unabhängigen mobilen Fußballschulen in Deutschland entwickelt.

Mit seinen Ruhrpotthelden hat sich Anderbrügge ebenfalls einen Namen gemacht. Die Gemeinschaft aus ehemaligen Fußballstars, Unternehmern und anderen Prominenten setzt sich für den guten Zweck ein.

Werner Hansch hat damals für den TV-Sender SAT.1 live berichtet. In seiner Reportage bat er sogar den Essener Ruhrbischof um Hilfe. Höhepunkt seiner fesselnden Reportage: Der Elfmeter-Krimi nach der Verlängerung in Mailand.

Auch Tibor Meingast war mittendrin. Direkt nach dem Schlusspfiff interviewte er Torwart Jens Lehmann, der verriet, dass Trainer Huub Stevens ihm einen Zettel gegeben hatte, in welche Ecke die Mailänder Schützen ihre Elfmeter schießen. Lehmann parierte bekanntlich den Schuss von Zamorano. Der Bottroper Journalist hat in einer mitreißenden Dokumentation an den Weg der Königsblauen quer durch Europa bis hin zu den beiden Endspielen in Gelsenkirchen und Mailand erinnert.

Moderiert vom Bottroper Hermann Beckfeld, beginnt das Heimspiel am 22. Mai um 19.30 Uhr. Wie immer versteigert Werner Hansch etwas, was man sich nicht kaufen kann, wird es Überraschungen geben. Gäste von Hermann Beckfeld waren zuvor schon u. a. Rudi Assauer, Mike Büskens, Cali Calmund, Hermann Gerland und Willi Lippens.

Der Talk sollte eigentlich vor einem Jahr stattfinden, musste aber abgesagt werden. Die Eintrittskarten behalten Ihre Gültigkeit, Tickets für 12 Euro gibt es an der Theke im Hürter sowie mit Bestellung per E-Mail und Vorkasse an huerter.bottrop@freenet.de.https://hürter-bottrop.de/hermanns-heimspiel/

