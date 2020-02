Bottrop-Kirchhellen. In den Gremien wird die Situation in Ruhe diskutiert. Bistum Münster, Kirchenvorstand und Pfarreirat in Kirchhellen äußern sich zurückhaltend.

Wie geht es weiter in der Pfarrei St. Johannes? Diese Frage treibt die Gläubigen in Kirchhellen, Grafenwald und Feldhausen seit dem letzten Wochenende um. Hinter den Kulissen herrscht Gesprächsbedarf.

Pfarrer Ulrich Witte und Pastoralreferentin Caroline Johnen verlassen die Gemeinde auf eigenen Wunsch, um eine gemeinsame Beziehung zu führen. Ab Samstag, 15. Februar, ist Ulrich Witte vom Bischof Felix Genn von seinem Amt entpflichtet worden. Und dann? Mit Äußerungen zur Entwicklung in der Kirchengemeinde halten sich die Verantwortlichen zurück.

Pater Periya ist bald der einzige Seelsorger

„Die Pfarrstelle in Kirchhellen wird wieder besetzt“, erklärt Michaela Kiepe von der Pressestelle im Bistum Münster. „Es wird weitergehen“, sagt Franz Klein-Wiele, Vorsitzender des Pfarreirats. Wie und in welcher Form zum Beispiel die Gottesdienste fortgeführt werden, werde in den Gremien zurzeit intensiv diskutiert. Pater Periya ist ab nächster Woche der einzige Seelsorger in der Gemeinde. Diese Situation soll keine Dauerlösung sein. Man sei im Austausch mit dem Bistum Münster und dem Kirchenvorstand, so Klein-Wiele. „Wir wollen die Gemeinde wieder in ruhiges Fahrwasser führen.“

Auch Bernhard Windmöller vom Kirchenvorstand sieht aktuell vor allem „Beratungs- und Gesprächsbedarf“. Schließlich sei die Situation schon besonders. Er glaubt allerdings auch, dass das Gemeindeleben, das ja auch Verbände und Gruppen umfasst und teils ja auch ohne Priester auskommt, so weiter läuft. Grundsätzlich sieht er aber auch das Bistum gefordert. Von dort bräuchten die Gremien Unterstützung.

Pater Periya (Mitte), hier bei einer Prozession zum Friedhof in Feldhausen, bleibt der vorerst einzige Seelsorger in der Pfarrei St. Johannes. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Bistum hält sich auf Nachfrage bedeckt

Seitens des Bistums wird jetzt ein Pfarradministrator gesucht. Also jemand, der die Leitung der Pfarrei vorübergehend übernimmt, bis die vakante Stelle in St. Johannes neu besetzt wird. Mitglieder des Pfarreirates rechnen insgeheim damit, dass am kommenden Sonntag beim Gottesdienst in der Heiligen Messe neue Informationen zur Übergangszeit und der Name des Pfarradministrators verkündet werden. Das Bistum Münster hält sich dazu auf Nachfrage unserer Redaktion bedeckt. Nur soviel: „Man will zunächst die Gemeinde informieren“, sagt Michaela Kiepe. Zu welchem Zeitpunkt wollte sich das Bistum nicht äußern.

Der Schock saß tief bei vielen Kirchengängern, als sie am vergangenen Samstag von der Entscheidung von Ulrich Witte und Caroline Johnen erfuhren. Beide wollen Kirchhellen verlassen und in einer anderen Gemeinde im Bistum zusammenleben. Die Nachricht darüber verbreitete sich im Dorf wie ein Lauffeuer. Die Entscheidung der Seelsorger traf die Gremien dagegen nicht aus heiterem Himmel. „Wir waren vorab informiert worden“, so der Vorsitzende des Pfarreirates.

Bistum Münster bietet den Priestern Hilfe an

Ulrich Witte betonte, er wolle weder mit der katholischen Kirche brechen noch dem Bistum einen Vorwurf machen. „Ich möchte lieber in einer Beziehung leben und eine Familie gründen“, erklärte der scheidende Pfarrer seinen Schritt. Klein-Wiele zollt ihm dafür seinen Respekt. „Chapeau, das alles so hinzubekommen. Alles ist korrekt abgelaufen“, meint der Vorsitzende des Pfarreirats. Witte habe zuerst die „Beziehung“ mit seinem Amt beendet, um anschließend eine andere Beziehung einzugehen. Bisher habe Klein-Wiele aus der Kirchengemeinde fast durchweg positive Rückmeldungen über den Entschluss der Seelsorger gehört.

Wie geht es weiter mit einem Priester, der aufhört? Das ist von Bistum zu Bistum unterschiedlich. Tatsächlich bietet die Diözese Münster Priestern, die ihr Amt nicht mehr ausüben möchten, Unterstützung an. Michaela Kiepe: „Da die Rahmenbedingungen der einzelnen jedoch sehr unterschiedlich sind, fällt auch die Form der Unterstützung und Begleitung individuell aus.“ Das treffe eben auch auf die beruflichen Perspektiven nach dem Priesterleben zu. Vielfach hätten die Priester aber auch schon im Rahmen ihrer persönlichen Vorüberlegungen eine konkrete beruflich Tätigkeit im Blick, berichtet die Mitarbeiterin der Pressestelle aus den Erfahrungen des Bistums.