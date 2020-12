Mensing-Insolvenz Bottrop: In Mensing-Übernahme kommt anscheinend Bewegung

Bottrop. Insolvenzverwalter rechnet mit erfolgreichem Abschluss von Investorengesprächen. OB hofft so auf ein positives Signal für die Innenstadt.

Auf der Suche nach Geldgebern für das insolvente Modehaus Mensing scheint sich ein Silberstreif am Horizont abzuzeichnen. Immerhin spricht Insolvenzverwalter Dr. Christoph Schulte-Kaubrügger (White & Case) von Gesprächen mit möglichen Investoren, von denen er jetzt hofft, sie alsbald erfolgreich abschließen zu können. Positiv klingt dabei auch, dass die neuen Investoren wohl nicht nur die Unternehmensgruppe mit ihren Geschäftslokalen und Geschäftsbetrieben, sondern auch die wie es heißt „hochmotivierte Belegschaft mit rund 400 Arbeitnehmern übernehmen wird“. Auch weitere Beteiligte, darunter vor allem auch Lieferanten, hätten bereits ihr hohes Interesse an dem Erhalt des Standorts bekräftigt, so hieß es.

OB: „Übernahme wäre eine wunderbare Nachricht für die Stadt“

Für die Bottroper Innenstadt und vor allem auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Mensing wäre das eine wunderbare Nachricht, sagt Oberbürgermeister Bernd Tischler. „Es wäre schön, wenn es dann ohne zwischenzeitliche Schließung weitergehen könnte“, so Tischler und appelliert an die Bottroperinnen und Bottroper: „Unterstützen Sie den lokalen Einzelhandel, denn damit sichern Sie auch Bottroper Arbeitsplätze.“

Bei Mensing war Ende November die Insolvenz in Eigenverwaltung aufgehoben worden, nachdem das Traditionsunternehmen immer weiter in die finanzielle Schieflage gerutscht war.