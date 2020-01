Bottrop. Spätestens seit den Schülerdemos streiten viele über die Energiewende. Im Studium generale in Bottrop zeigt Prof. Bumiller, was dahinter steckt.

Bottrop: Hochschule beleuchtet Strategien der Energiewende

Die neue Studium-Generale-Reihe der Hochschule Ruhr West beginnt mit einem Vortrag am Bottroper Campus. Den Auftakt der Vortragsreihe bildet eine Vorlesung, die sich mit der zurzeit stark diskutierten Energiewende beschäftigt. So lädt Prof. Gerd Bumiller am Dienstag, 22. Januar, zu einem Vortrag unter dem Titel „Energiewende – Die Herausforderungen liegen im Detail“ ein.

Sein Vortrag in der Hochschule an der Lützowstraße 5 beginnt um 18 Uhr. Der Studiengangleiter des Studienganges „Energieinformatik“ an der Hochschule Ruhr West beleuchtet dabei die Herausforderungen, die mit der allgemein geforderten Energiewende einhergehen, aus verschiedenen Blickwinkeln. Prof Bumiller wird in seiner Vorlesung klar machen, dass die derzeitige Lebensweise über die Zukunft des Planeten entscheidet.

Studium generale ist für alle offen und kostenfrei

Das müsse den meisten zwar nicht erst seit den Fridays-for-Future-Demonstrationen klar sein, unklar sei oft allerdings, was und wie etwas konkret getan werden kann oder auch muss, um die anspruchsvollen Ziele der allgemein geforderten Energiewende zu erreichen. Der Hochschullehrer zeigt daher Zusammenhänge, Strategien und Konzepte hinter der Energiewende auf.

Das Motto der Studium-Generale-Reihe der Hochschule Ruhr West für das Jahr 2020 lautet Nachhaltigkeit. Außer auf den Campus in Bottrop und Mülheim finden erstmalig zwei zusätzliche Veranstaltungen im Bert-Brecht-Haus in Oberhausen statt. Das Studium generale ist ein fester Bestandteil Veranstaltungskalender der Hochschule. Ziel ist es, Wissenschaft transparent zu machen und sich der Öffentlichkeit zur Diskussion zu stellen. Das Studium generale ist offen für alle und kostenfrei.

Weitere Termine, Uhrzeiten und Veranstaltungsorte sind auf der Internetseite unter www.hochschule-ruhr-west.de/die-hrw/studium-generale zu finden. Um Anmeldungen bittet die HRW per E-Mail an anmeldung@hs-ruhrwest.de oder über www.hochschule-ruhr-west.de/studium-generale.