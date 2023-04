Tier in Not

Tier in Not Bottrop: Herzkranke Hündin Tracy braucht liebevolles Zuhause

Bottrop. Tracy ist eine Yorkshire-Hündin, die im Senior-Alter noch ins Tierheim Bottrop kam. Sie ist anhänglich und liebt Spaziergänge. Wer nimmt sie auf?

Tracy heißt die fast 15-jährige Yorkshire-Hündin, die ihr Besitzer in recht ungepflegtem Zustand ins Tierheim Bottrop brachte. Nach einer gründlichen Fellpflege durch die Tierpflegerinnen fühlte Tracy sich schon viel besser.

Leider, berichten die Tierfreunde, sind bei der ärztlichen Untersuchung eine Herzschwäche und ein inoperabler Scheidentumor diagnostiziert worden. Tracy bekommt nun täglich ein Medikament, und sobald das Herz stabiler ist, müssen noch ihre Zähne behandelt werden.

Tierheim Bottrop: Tracy ist mit Menschen und Hunden verträglich

Tracy ist eine liebe, mit Menschen und Hunden verträgliche, muntere Hündin, die Spaziergänge liebt und gut an der Leine läuft. Sie meldet sich, wenn sie mal raus muss. Für diese liebenswerte und anhängliche Hündin suchen die Tierfreunde Hundeliebhaber, die ihr für den Rest ihres Lebens ein Zuhause geben.

Das Tierheim Bottrop an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 9 38 48.

