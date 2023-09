Bottrop: „Heimatshoppen by Night“ findet wieder statt

An die 70 Händler, Gastronomen und Dienstleister aus Bottrop nehmen insgesamt an der Plakataktion teil. Die Innenstadt-Kampagne „Heimat shoppen“ endet im Oktober dann mit einer besonderen Veranstaltung.

Bottrop. Mit einer Plakataktion beginnt die Innenstadt-Kampagne „Heimat shoppen“ in Bottrop. Den Schlusspunkt setzt eine Aktion, die 2022 vermisst wurde.

„Für Bottrop andere Saiten aufziehen“, will der Musikhändler; „Wir machen unsere Stadt schön“, versprechen die Spezialistinnen vom Schönheitssalon. Diese sowie 65 weitere Porträts und Slogans sind auf Plakate gedruckt, die zur landesweiten IHK-Kampagne „Heimat shoppen“ ab dem Wochenende auf Händler, Gastronomen und Dienstleister in der Bottroper Innenstadt aufmerksam machen. Den Schlussakzent der Kampagne setzt die Aktion „Heimat shoppen by Night“ am Freitag, 27. Oktober.

Einkaufen vor Ort: „Bottrop hat jede Menge Vielfalt zu bieten“

Die Plakate stellt der Verein Marketing für Bottrop den Unternehmen kostenlos zur Verfügung. Im vergangenen Jahr nutzten bereits rund 30 Händlerinnen und Händler das Angebot. Diesmal sind weitere 35 dazu gekommen. Frank Paluch erklärt, was die Kampagne deutlich machen soll: „Einkaufen in Bottrop ist schön. Bottrop hat jede Menge Vielfalt zu bieten. Man muss diese nur bewusst wahrnehmen.“

Damit das auch bei all denen ankommt, die zum Einkaufen vorzugsweise online unterwegs sind, wird die Plakataktion durch passende Veröffentlichungen in den Sozialen Medien ergänzt, etwa auf der Facebook-Seite des Marketing-Vereins.

Wie die Händler und Dienstleister darüber hinaus die „Heimat shoppen“-Aktionstage nutzen, ist ihnen überlassen. „Ich weiß von Händlern, die Rabattaktionen starten“, sagt Frank Paluch.

„Heimat shoppen by Night“: Beleuchtung und Straßenmusik

Sicher ist indes: Nachdem die Stadt im vergangenen Jahr die Aktion „Heimat shoppen by Night“ vor allem mit dem Hinweis auf die Notwendigkeit des Energiesparens abgesagt hatte – damals herrschte die Sorge vor einer Energiekrise aufgrund des Ukraine-Kriegs –, soll diese abendliche Veranstaltung in diesem Herbst wieder stattfinden. 2021 stieß das Konzept mit Lichtinstallationen und angestrahlten Fassaden in der Innenstadt bei in den Abend hinein verlängerten Ladenöffnungszeiten nämlich auf sehr viel Zuspruch. Das „Heimat shoppen by Night“ soll am 27. Oktober von 17 bis 21.30 Uhr stattfinden.

„Neu dazu kommt in diesem Jahr, dass auch Straßenmusiker dabei sind“, sagt Dorothee Lauter von der städtischen Wirtschaftsförderung. Geplant ist, dass die Besucherinnen und Besucher zunächst bis in den späten Abend hinein in der Innenstadt einkaufen können, um dann noch hinüber auf die Gastromeile zu wechseln. „Die Veranstaltung endet um 21.30 Uhr an der Bühne auf der Gladbecker Straße“, kündigt Dorothee Lauter an.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen hat die Kampagne „Heimat shoppen“ erstmals vor acht Jahren initiiert. In Bottrop zählt auch die Sparkasse zu den Unterstützern.

