Bottrop: Gruppe junger Männer schlägt und tritt Jugendliche

Die Polizei sucht Zeugen eines Überfalls in Bottrop.

Bottrop. Eine sechsköpfige Gruppe junger Männer und Jugendlicher hat am Freitagabend in Bottrop zwei Jugendliche angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Gruppe junger Männer und Jugendlicher hat am Freitagabend zwei Jugendliche in der Bottroper Innenstadt angegriffen, geschlagen und getreten. Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagabend auf der Hochstraße unterwegs waren und Angaben zu einer Körperverletzung machen können.

Angriff in der Bottroper Innenstadt: Polizei sucht Zeugen

Zwei Jugendliche aus Bottrop und Gladbeck wurden dort gegen 20 Uhr von mehreren Tätern geschlagen und getreten. Die beiden 15- und 17-Jährigen wurden leicht verletzt. Insgesamt soll es sich bei den Tätern um eine Gruppe von sechs Personen gehandelt haben, drei von ihnen konnten näher beschrieben werden:

Erster Tatverdächtiger: männlich, etwa 25 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, schlanke Statur, blonde Haare, Bart.

Zweiter Tatverdächtiger: männlich, etwa 16 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, schlanke Statur, blonde Haare, blaue Augen.

Dritter Tatverdächtiger: männlich, etwa 14 Jahre alt, ca. 1,50 Meter groß, schlanke Statur, schwarze Haare, braune Augen.

Wer Hinweise zu der Tat selbst oder zu Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0800 2361 111 beim Kriminalkommissariat zu melden.

