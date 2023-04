Bottrop: Gesprächs- und Kursangebot für pflegende Angehörige

Bottrop. Pflegende Angehörige achten auf den zu Pflegenden – und viel zu selten auf sich selbst. Kraft für ihre fordernde Aufgabe tanken können hier.

„Wer einen Angehörigen pflegt, muss sich auch selbst pflegen“, hat eine Fachfrau einmal in einem Gesprächskreis für pflegende Angehörige gesagt. Auch Friederike Lelgemann vom Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe in Bottrop weiß: „Im Alltag achten pflegende Angehörige in der Regel auf den zu Pflegenden und nur selten auf sich selbst.“ Sie haben oft das Gefühl, nur noch zu funktionieren. Bevor aber am Ende aufgrund von Überlastung gar nichts mehr funktioniert, können sie sich Hilfe holen.

Friederike Lelgemann verweist auf die Angebote des Kontaktbüros Pflegeselbsthilfe. Dieses fördert den Austausch unter den Angehörigen als eine Möglichkeit, Entlastung zu erreichen: „In einer Selbsthilfegruppe oder einem Gesprächskreis für pflegende Angehörige erhalten diese die Möglichkeit, in einer offenen und vertrauensvollen Atmosphäre einmal über sich zu sprechen, über die eigenen Gefühle, Sorgen und Nöte, vielleicht aber auch über die schönen und dankbaren Momente einer Pflege.“ In der Gruppe Verständnis zu erfahren, tue gut.

Dazu kommen im Austausch handfeste Tipps und Erfahrungen, die helfen, die täglichen Herausforderungen der Pflege besser zu bewältigen. „Referenten zu gewünschten Themen beantworten die Fragen und geben Hilfestellungen“, ergänzt Friederike Lelgemann.

Bottrop: Pflegetreff und Pflegecafé im Haus der Vielfalt

Seitens des Kontaktbüros gibt es hier zwei regelmäßige Angebote: den Pflegetreff am Nachmittag, immer am vierten Montag im Monat von 17 bis 18.30 Uhr, sowie das Pflegecafé Atempause am zweiten Mittwoch im Monat von 10 bis 11.30 Uhr. Beides findet im Haus der Vielfalt an der Gerichtsstraße 3 in Bottrop-Mitte statt.

Zusätzlich zu den regelmäßigen Gruppenangeboten hat das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe, gefördert durch die Pflegekassen und das Land NRW, in diesem Jahr ein Jahresprogramm zusammengestellt.

Kurse: Kraft tanken und Informationen erhalten

Dazu gehört ab Mai der kostenlose Kurs „Freude und Kraft tanken – Selbst für Sorge“. Pflegenden Angehörigen eine anregende Auszeit gönnen, ist Ziel dieses Angebots. Meditationen, Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen sowie Inhalte aus dem Themenfeld „Resilienz“ können helfen im achtsamen Umgang mit sich selbst. Referentin: Lydia Appelmann. Schnupperkurs: Samstag, 6. Mai, von 10 bis 11.30 Uhr, darauf aufbauender Workshop freitags von 10 bis 11.30 Uhr am 16., 23. und 30. Juni. Ort: Raum der Selbsthilfe in der Altmarktpassage, Altmarkt 2. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Weitere geplante Veranstaltungen sind eine Führung für Menschen mit und ohne Demenz am Freitag, 22. September, von 15.30 bis 17 Uhr im Skulpturenpark am Quadrat sowie eine Informationsveranstaltung zum Thema: „Was tun, wenn die häusliche Pflege nicht mehr zu stemmen ist“ am 28. November, 17 bis 18.30 Uhr.

Info/Anmeldungen: Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe, 02041 2 30 19, pflegeselbsthilfe-bottrop@paritaetnrw.org

